Захист аеродромів: в Індії успішно випробували нову систему ППО AKASH-NG (відео)

Комплекс призначений для боротьби з літаками, безпілотниками, крилатими ракетами та здатний уражати цілі на дистанції до 80 км і висоті до 15 км.

Індійська Організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) провела успішне випробування нового зенітно-ракетного комплексу AKASH-NG. Під час комплексного тестування ракета нової системи перехопила і знищила безпілотну повітряну ціль на низькій висоті. Про це повідомила пресслужба DRDO.

Випробування відбулися 12 січня на випробувальному полігоні в Чандіпурі, біля узбережжя штату Одіша. Зазначається, що під час випробувань було перевірено функціонування всієї системи озброєння, що складається із ракети з радіочастотним шукачем власної розробки, пускової установки, багатофункціонального радара і системи управління, контролю та зв'язку.

Про ракетну систему AKASH

Система AKASH-NG призначена для боротьби з літаками, безпілотниками, крилатими ракетами та здатна відстежувати до 10 цілей одночасно. Збройовий комплекс може виконувати бойові завдання в груповому або автономному режимі.

Ракета здатна перехоплювати цілі на максимальній дистанції до 80 км і на висоті до 15 км. Водночас комплекс має засоби електронної протидії (ECCM) і оснащений РЛС з активною фазованою решіткою (AESA).

Як зазначають експерти "Мілітарного", Військово-повітряні сили Індії використовуватимуть новий комплекс для захисту аеродромів, а успішні випробування дадуть змогу довести систему до серійного виробництва.

Раніше повідомлялося, що Росія та Індія обговорюють питання спільного виробництва зброї. За інформацією Defense News, товарообіг між двома країнами минулого року перевищив 50 млрд доларів.