Нова терапія: як українських військових лікують за допомогою кетаміну, – Economist

В особливо складних випадках українських військових лікують кетаміном. За словами психотерапевта Владислава Матреницького, понад 60% результатів є позитивними або дуже позитивними.

Ігор Холодило, військовий психолог та медик, який на початку 2023 року потрапив під танковий удар під час евакуації побратимів. Він отримав поранення очей та серця і майже не міг розмовляти, бо заїкався. Лікарі врятували зір та серце, але лікарі не змогли виправити його заїкання. Проте психотерапевт Владислав Матреницький запропонував спробувати кетамін. Про це повідомляє The Economist.

Кетамін — це психоделік, який з 2017 року є законним в Україні для лікування психічних захворювань. Найбільша європейська війна виводить Україну в авангард лікування нестандартними засобами.

Доктор Матреницький керує єдиною в Україні клінікою, яка пропонує терапію кетаміном. Ігор Холодило погодився на такий курс й він показав неймовірні результати. Після першого сеансу заїкання майже зникли, ще пʼять і він повернувся до нормального стану. Замкнутість, кошмари та страхи щодо повсякденного життя залишились у минулому.

Ігор Холодило

"Я повернувся до того, що можна назвати життям. Я почувався легко, просто благословенно", — розповідає Холодило.

За словами Матреницького, він провів лікування майже для 300 пацієнтів, які страждають від стійкої до лікування депресії, тривожності або ПТСР. Вартість одного сеансу коштує 4000 гривень за 40-хвилинний сеанс. Один курс зазвичай складає 2-6 сеансів. Деяким військовим клініка надає курс безкоштовно. Кетамін вводиться крапельно — 0,5 мг на 1 кг маси тіла.

Після процедури психотерапевт проводить пацієнта через його страхи, щоб отримати доступ до підсвідомих травм.

"Ми перетворюємо спогади на метафоричну подорож, яка може звільнити їхній емоційний тиск", — каже Матреницький.

За словами лікаря, третина пацієнтів отримує "надзвичайно хороші" результати, ще третина "достатньо хороші результати". Погані реакції виникають рідко, зазвичай у вигляді панічних атак. Тоді крапельницю зупиняють. Він зазначає, що українські військові отримали дуже багато стресу, тому кетамінова терапія може бути їм корисною. Матреницький вважає, що в Україні досі є радянський підхід до військової медицини, тому він виступає за поширення терапії кетаміном.

Також в Україні хочуть легалізувати MDMA та псилоцибін для лікування військових. За словами директорки державного військово-реабілітаційного центру "Лісна поляна" Ксенії Возніциної, легалізація може відбутись протягом 6 місяців. Возніцина вважає, що психоделіки слід використовувати економно, і ні в якому разі не для активних солдатів й лише у окремих складних випадках.

Нагадаємо, 5 січня омбудсмен Дмитро Лубінець закликав будувати додаткові центри реабілітації для військових.