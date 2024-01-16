Один Archer замість 3 САУ M109: польські експерти назвали особливості шведської САУ

Автоматизація систем та висока скорострільність робить бойовий потенціал Archer надзвичайно високим. Машина зробити 6 пострілів за 2 хвилини й змінити позицію.

Швеція передала Україні 8 САУ Archer. Вони мають дуже високі бойові можливості, тому одну артустановка може бути як 2, а то і 3 машини. Про це повідомляють польські експерти порталу Defence 24.

Archer високо оцінені українськими екіпажами, автори спробували розібратись, чи можна шведську САУ вважати найкращою. Бойовий потенціал Archer настільки високий, що одна гаубиця може замінити 2, а то і 3 САУ М109 на гусеничному шасі.

45-та окрема артилерійська бригада мала до Archer на озброєні буксировані гаубиці М777. Шведські артустановки є "всеїдними", вони можуть використовувати різні типи снарядів без ризику виходу з ладу. В основному завдяки патроннику. На думку деяких військових, наразі САУ Archer є найкращою колісною артустановкою, які є в складі ЗСУ. Головним недоліком є те, що Україні передали лише 8 машин.

Також Archer отримали мультиспектральне камуфляжне покриття Saab Barracuda, який має зменшити помітність техніки. Це є свідченням того, що Швеція ретельно підходить до військової допомоги, яку надають Україні.

Шведська САУ Archer — це 155-мм артустановка. В основі лежить гармата FH 77BW з довжиною ствола 52 калібри. Вогонь може вестись на дистанцію понад 50 км боєприпасами M982 Excalibur. При цьому автоматична система заряджання може вміщати різні типи снарядів.

Час від зайняття вогневої позиції до першого пострілу становить лише 20 секунд. Після виконання вогневого завдання Archer ще за 20 секунд може повернутись у похідне положення. Менше ніж за 2 хвилини САУ може зробити шість пострілів та переміститись на нову позицію.

Нагадаємо, 8 січня українські журналісти показали САУ Archer, яка допомагає ЗСУ на фронті.

16 грудня ЗСУ показали бойову роботу САУ Archer в Донецькій області.