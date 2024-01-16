РФ залякує "висадкою десанту під Харковом": у ЦПД пояснили, чи можливо це

За даними Центру протидії дезінформації, у ЗСУ є озброєння, яке здатне оперативно знищувати будь-які вертольоти і літаки.

Інститут вивчення війни (ISW) застерігає, що Росія може готуватися до відправки повітряно-десантних підрозділів для проведення висадки в тиловій частині фронту, особливо в районі Харкова. Як ілюстрація наводиться можливий приклад у Гостомелі на початку масштабного наступу. Проте у противника відсутні додаткові резерви для здійснення наступу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Лейтенант Сил оборони, заступник керівника Центру з протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що ймовірність "Гостомельського сценарію" під Харковом невелика. Це пояснюється наявністю у Збройних Сил України засобів, здатних швидко ліквідувати будь-які гелікоптери та літаки.

Як приклад він наводить операцію зі знищення літака А-50 над Азовським морем. Попередні випадки збиття російських літаків і вертольотів також підкреслюють ефективність засобів протиповітряної оборони, що застосовуються Збройними Силами України.

За зауваженням представників Центру з протидії дезінформації, навіть спроба висадки десанту в Гостомелі в лютому 2022 року завершилася невдачею. Нині Україна помітно зміцнила свою систему протиповітряної оборони.

"Найімовірніше, російська ІПСО на цю тему посилюватиметься. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", — зазначили в Центрі.

Нагадаємо, що у ЗМІ підрахували вартість удару по Ан-50 та Іл-22 ЗС РФ. Орієнтовно, атака по російській авіації завдала росіянам збитків на суму понад пів мільярда доларів.

Нагадуємо, військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому таким вагомим є знищення літака радіолокаційної розвідки А-50, який літав над Азовським морем.