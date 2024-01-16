Броньовики на базі Ford: ЗСУ отримали американські машини LAVR Titan-DS (фото)
За даними журналіста Романа Бочкали, десантники 81 ОАБр уже оцінили всі переваги американських бронемашин LAVR Titan-DS.
Українські військові отримали американські броньовики LAVR Titan-DS. Це озброєння має основу шасі від позашляховиків Ford F-550. Про це повідомив військовий журналіст Роман Бочкала.
Броньована система LAVR Titan-DS здатна витримувати удари стрілецької зброї на відстані до 10 метрів. Усередині машини можуть розміститися вісім осіб екіпажу.
"Схвальні відгуки броньовики LAVR вже отримали від десантників 81 ОАБр. Бійці підкреслять хорошу маневреність цих авто, а також бронезахист, який рятував військових не тільки від куль, а й від уламків танкових снарядів. Колеги військові журналісти, хто хоче особисто побачити ці автомобілі та відзняти цікавий контент — пишіть в особисті", — написав Роман Бочкала.
Що відомо про LAVR Titan-DS
Бронеавтомобілі LAVR Titan обирають для транспортування особового складу в зоні активних бойових дій. Ці багатозадачні міностійкі машини (MRAP) мають особливу броню, що витримує калібр 5,45 мм, 5,56 мм і 7,62 мм, уламки танкових і мінометних снарядів та мають V-подібне протимінне днище.
Рівень бронезахисту цієї комплектації — B6, що витримує триразове влучання з гвинтівки M-16 (калібр 5,56) з 10-метрової відстані. Ємність машини передбачає одночасне перебування до 8 осіб особового складу.
За базу броньовика взято шасі Toyota Land Cruiser 70, Ford 550 і Dodge Ram.
Техніка під брендом LAVR експортується до Великої Британії та інших країн Європи. В Україну машини надходять з однієї з країн Близького Сходу.
Нагадаємо, що компанія BlueHalo отримала контракт від Управління військово-морських досліджень і Центру надводних бойових дій ВМС США на розроблення прототипу високоенергетичного лазера (HEL), інтегрованого на борту легкої тактичної машини (JLTV) для захисту від дронів.