Броньовики на базі Ford: ЗСУ отримали американські машини LAVR Titan-DS (фото)

За даними журналіста Романа Бочкали, десантники 81 ОАБр уже оцінили всі переваги американських бронемашин LAVR Titan-DS.

Українські військові отримали американські броньовики LAVR Titan-DS. Це озброєння має основу шасі від позашляховиків Ford F-550. Про це повідомив військовий журналіст Роман Бочкала.

Броньована система LAVR Titan-DS здатна витримувати удари стрілецької зброї на відстані до 10 метрів. Усередині машини можуть розміститися вісім осіб екіпажу.

В Україну прибули американські бронемашини TITAN В Україну прибули американські бронемашини TITAN В Україну прибули американські бронемашини TITAN

"Схвальні відгуки броньовики LAVR вже отримали від десантників 81 ОАБр. Бійці підкреслять хорошу маневреність цих авто, а також бронезахист, який рятував військових не тільки від куль, а й від уламків танкових снарядів. Колеги військові журналісти, хто хоче особисто побачити ці автомобілі та відзняти цікавий контент — пишіть в особисті", — написав Роман Бочкала.

В Україну прибули американські бронемашини TITAN

Що відомо про LAVR Titan-DS

Бронеавтомобілі LAVR Titan обирають для транспортування особового складу в зоні активних бойових дій. Ці багатозадачні міностійкі машини (MRAP) мають особливу броню, що витримує калібр 5,45 мм, 5,56 мм і 7,62 мм, уламки танкових і мінометних снарядів та мають V-подібне протимінне днище.

Рівень бронезахисту цієї комплектації — B6, що витримує триразове влучання з гвинтівки M-16 (калібр 5,56) з 10-метрової відстані. Ємність машини передбачає одночасне перебування до 8 осіб особового складу.

За базу броньовика взято шасі Toyota Land Cruiser 70, Ford 550 і Dodge Ram.

Техніка під брендом LAVR експортується до Великої Британії та інших країн Європи. В Україну машини надходять з однієї з країн Близького Сходу.

Нагадаємо, що компанія BlueHalo отримала контракт від Управління військово-морських досліджень і Центру надводних бойових дій ВМС США на розроблення прототипу високоенергетичного лазера (HEL), інтегрованого на борту легкої тактичної машини (JLTV) для захисту від дронів.