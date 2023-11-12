Військові отримають броньовики з лазерами LOCUST HEL: ефективно збиватимуть дрони ворога

Бойовий транспорт JLTV армії США з лазерами збиватиме БПЛА прямо в русі.

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Компанія BlueHalo отримала контракт від Управління військово-морських досліджень і Центру надводних бойових дій ВМС США на розробку прототипу високоенергетичного лазера (HEL), інтегрованого на борту легкої тактичної машини (JLTV) для захисту від дронів. Про це повідомляють на сайті компанії.

Компанія адаптує свою систему лазерної зброї LOCUST (LWS) для інтеграції в JLTV — бойові джипи, які прийдуть на заміну застарілих Humvee. Розробники стверджують, що їхня лазерна установка володіє чудовими можливостями націлювання, виявлення, відстеження та ураження, а також широкою адаптованістю до будь-якої техніки.

Броньовик JLTV оснащений лазерною системою LOCUST (LWS) Фото: BlueHalo

Застосування системи LOCUST HEL від BlueHalo забезпечить успішну протидію ворожим дронам, додавши її до вже наявних кінетичних компонентів і компонентів системи радіоелектронної боротьби можливість ураження за допомогою лазера. Система LOCUST поєднує в собі прецизійне оптичне та лазерне обладнання з передовим програмним забезпеченням, штучним інтелектом (ШІ), щоб забезпечити "ланцюжок знищення" спрямованої енергії, що містить у собі відстеження, ідентифікацію та ураження широкого спектра цілей.

На думку експертів військового порталу Warrior Maven, згадка ШІ тут важлива, оскільки нові системи з підтримкою ШІ можуть збирати дані про загрози, виконувати розширений аналіз і вибирати або рекомендувати оптимальне рішення для атаки за мілісекунди. У рамках цього система з підтримкою штучного інтелекту може отримувати вхідні дані датчиків, пов'язані з потенційними загрозами, передавати їх зі, здавалося б, безмежної бази даних, щоб визначити марку, тип, швидкість і серйозність потенційної загрози, виконуючи аналітику практично в режимі реального часу.

Щойно загрозу визначено системою штучного інтелекту, після отримання нової інформації з великої бібліотеки даних для точного визначення, система наведення та управління вогнем з підтримкою штучного інтелекту може швидко "оптимізувати" або "масштабувати" загрозу і тип лазерної протидії, який буде використовуватися для даного конкретного сценарію загрози.

Раніше Фокус розповідав, що військові скоро отримають два новітні бойові лазери. Одна система призначена для встановлення на кораблях, а другу солдати можуть переміщати вручну або встановлювати на транспорт, включно з безпілотниками.