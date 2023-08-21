"Жодна куля не пройшла": як саудівський броньовик LAVR допомагає десанту ЗСУ (фото)

Раніше не повідомлялось про постачання броньовиків LAVR Україні, невідомо, хто передав машину. Проте бійці відзначають високу якість та маневреність.

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На озброєнні українських десантників є броньовик LAVR, який ефективно захищає життя військових. Про це повідомляє АрміяInform.

Броньовик LAVR — це високопрохідний, броньований автомобіль, який є на озброєні однієї з бригад Десантно-штурмових військ. Машина виконує завдання з транспортування особового складу, доставлення провізії чи боєприпасів, а також для евакуації поранених військовослужбовців з поля бою.

LAVR в Десантно-штурмових військах

"Траплялися випадки, коли доводилося майже 16 осіб вивозити, адже був щільний ворожий обстріл. Lavr доволі гарно себе показав під час бойових виїздів. Його броня витримує калібр 5,45 мм, 7,62 мм, а також уламки від снарядів. Рівень захисту на досить високому рівні, адже ще жодна куля противника не пройшла й не поранила моїх побратимів", — каже командир відділення Валентин.

При цьому броньовик був розрахований на 8 бійців. Військовий також каже, що фактично кожен бойовий виїзд відбувається під ворожими артилерійським чи мінометним обстрілом. Але машина виконує своє основне завдання й захищає життя екіпажу. Також на LAVR є кулемет Browning M2.

M2 Browning Фото: АрміяInform

Валентин також каже, що одного разу вони потрапили під танковий обстріл окупантів.

"Ми потрапили під танковий обстріл. Крім чудової маневреності, Lavr знову ж таки не пропустив жодного уламка від снарядів противника. Хоча про кожного з нас можна сказати, що ми всі народилися в сорочці", — додає Валентин.

В український армії є броньовик LAVR Фото: АрміяInform

LAVR побудовано на базі шасі Toyota Land Cruiser 70 й вмішає 6 бійців у десантному відділенні плюс водій та командир.

Нагадаємо, 27 липня Україна представила оновлений броньовик "Новатор" на виставці озброєнь в Туреччині.

11 серпня повідомлялось, що волонтери переробили трофейний броньовик ВПК "Урал" на командно-штабну машину.