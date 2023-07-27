Україна представила оновлений броньовик "Новатор" на виставці озброєнь в Туреччині

Машину оновили на основі досвіду використання "Новаторів" в українській армії. Нині броньовик готують до державних випробувань.

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На виставці озброєння IDEF-23 конструкторсько-виробниче підприємство "Українська бронетехніка" презентувала оновлену версію броньовика "Новатор". Про це повідомляє АрміяInform.

Гендиректор українського підприємства Владислав Бельбас заявив, що його компанія керується потребами української армії та Сил оборони. Завдяки постійному контакту з українськими військовими, вдалося удосконалити СБА "Новатор".

Броньовик відтепер буде перевозити 9 бійців особового складу (було 5), а також зможе розміщувати всередині різні засоби ураження — від кулеметів до дистанційно керованих бойових модулів разом з системами протиповітряної оборони.

Владислав Бельбас каже, що машина готується до державних випробувань

"Новатор" зберіг модульний підхід, що дозволяє за короткий проміжок часу змінювати призначення машини та перероблювати її під різні варіанти корисного навантаження.

"Наразі фахівці нашого підприємства завершили конструкторську роботу, ми займаємося виготовленням дослідного зразка для проходження державних випробовувань. Уже досить скоро будемо готові повноцінно презентувати нашу нову розробку, — розповів Владислав Бельбас.

Нагадаємо, 27 липня Україна представила броньовик спецпризначення "Камрат-М".

25 липня ЗМІ повідомили, яку техніку представила Україна на виставці в Стамбулі.