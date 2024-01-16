Провалив оборону Кримського мосту: полковника Росгвардії ув'язнили на 6 років, — ЗМІ

За інформацією російського слідства, чоловік погодив закупівлю за завищеними цінами неякісних комплексів для боротьби з безпілотниками. У суді Сергій Волков свою провину не визнав.

У Росії винесли вирок колишньому керівнику Морського управління Росгвардії Сергію Волкову. Його визнали винним у справі про постачання неякісних комплексів "Орел-БПЛА" для захисту Кримського мосту. Про це повідомляє The Moscow Times.

За інформацією слідства, Волков погодив закупівлю комплексів, які виявилися неякісними, ще у жовтні 2020 року. Окрім того, вони були закуплені за завищеними цінами.

Видання пише, що від використання комплексів Росгвардія відмовилася вже через місяць після їх використання. Російське слідство оцінило збитки від такої закупівлі у 400 млн рублів.

Полковника звинуватили у перевищенні повноважень, які понесли тяжкі наслідки. Зокрема, йому загрожувало до 10 років ув’язнення. Втім чоловік свою вину у поставці неякісних комплексів не визнав.

Захист Сергія Волкова говорив, що підозрюваний не міг обирати які комплекси та за якими цінами закуповуватимуться Росгвардією. Власне, він лише начебто готував пропозицію, а все інше вирішувало керівництво.

Як пишуть журналісти, за словами адвоката, у модернізованих комплексах ще з виробництва був відсутній "додатковий агрегат", який займається боротьбою з безпілотниками.

Зазначається, що справу розглядав Другий Західний окружний військовий суд. Сергія Волкова визнали винним та призначили 6 років колонії загального режиму.

Нагадаємо, у Росії на 11 років позбавили волі 19-річного хлопця, якого звинуватили у диверсії на залізниці. Слідство вияснило, що за 10 тисяч рублів підозрюваний підпалив релейну шафу на залізниці поблизу села Агроном.

Також нещодавно російський суд призначив 25 років ув’язнення українському військовому. Його звинуватили у вбивстві цивільної людини у Маріуполі весною 2022 року. Відбуватиме покарання він у колонії суворого режиму.