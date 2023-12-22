Звинуватили у вбивстві цивільних: у Росії на 22 роки ув'язнили українського військового (відео)

Російський суд звинуватив українського бійця у нібито вбивстві 16 цивільних людей у Маріуполі, які підтримували повномасштабне вторгнення ЗС РФ.

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Російський суд засудив до 22 років колонії суворого режиму українського військового Дениса Ряшплю. Його обвинувачують у вбивстві 16 людей у Маріуполі. Про це повідомили у Слідчому комітеті Росії.

Зазначається, що військовий служив у 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. За інформацією російського слідства, від лютого до квітня минулого року чоловік разом перебував на бойових позиціях у Маріуполі.

Військовий нібито слідкував та доповідав про виявлення охоронюваних позицій. Також суд РФ встановив, що Денис Ряшпля начебто отримував накази ліквідувати виявлених людей, адже вони підтримують російську політику.

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Так, чоловіка звинувачують у розстрілі 16 цивільних людей "за наказом командира Олександра Свинарчука та вищого керівництва". Також повідомляється про нібито дев’ять людей, які змогли вижити, оскільки сховалися у безпечному місці.

Окрім того, російський суд посилається на свідчення військового, де він начебто визнав, що стріляв у цивільних неозброєних людей.

Чоловіка визнали винним за чотирма статтями, серед яких жорстоке поводження з цивільним населенням та вбивство скоєного із мотивів політичної чи ідеологічної ненависті. Йому призначили 22 роки позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, 13 грудня у Генпрокуратурі Росії повідомили, що до 18 років позбавлення волі засудили військового ЗСУ. Його звинуватили у вбивстві жінки в Маріуполі, яку той нібито утримував на території промислової зони.

Також у Росії судять мешканку Маріуполя Ірину Навальну, яку обвинувачують у підготовці теракту. Дівчина не визнає свою вину, справу розглядають у суді Ростова-на-Дону.