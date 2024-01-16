Штурмовик окупантів намагався збити дрон "Маґури" з гранатомета (відео)

Українські бійці натякнули, що окупанти зазнають постійних атак саме безпілотниками, тому намагаються використовувати проти дронів будь-яку стрілецьку зброю.

Один з російських військових намагався збити за допомогою гранатомета дрон Mavic. У Telegram підрозділу "Божа справа" 47-ї ОМБр "Маґура" опублікували подробиці.

Окупант побачив, що над позицією кружляв БПЛА. Згодом він схопив гранатомет та здійснив постріл.

Захисники натякнули, що окупанти діють від безвиході, адже зазнають постійних атак саме українськими безпілотниками.

"Тепер ми бачили все", — зазначили в підрозділі.

47 бригада "Маґура" на фронті

Бійці 47-ї ОМБр зупинили наступ військ РФ біля Авдіївки. Внаслідок дій українських захисників були знищені танки та БМП ворога. Це відбулося неподалік населеного пункту Степове, що розташований поруч із Авдіївкою Донецької області, де противник активно намагається оточити місто і взяти його під свій контроль.

Бійці 47-ї бригади 15 грудня також показали дуель бронемашин під Авдіївкою. БМП М2 Bradley з 25-мм гармати M242 Bushmaster знищив ворожу БМП. Після спроби відступити, машину окупантів ще й добив касетний боєприпас. БМП за інерцією продовжує рухалося далі, але це було лише до першої перешкоди.

Бригада "Маґура" під час контрнаступу у липні за допомогою САУ Paladin знищила танк Т-90М "Прорыв" на Запоріжжі. Після влучання танк "Прорыв" загорівся. Вижив лише один член екіпажу — він намагається врятуватись і повзе трохи далі від бронемашини у напрямку дерев.

Нагадаємо, 16 січня дрон ЗСУ знищив РСЗВ "Град" на Херсонщині. Окупанти за допомогою БПЛА обстрілювали село Дніпровське Миколаївської області, поки український дрон-камікадзе не підірвав бойову техніку.