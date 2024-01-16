"Виправити неможливо": нардеп назвав небезпеку щодо цифровізації реєстру військовозобовʼязаних

Зберігання даних на закордонних серверах, як вважає народний депутат Роман Костенко, здатне вплинути на систему бойового управління під час війни.

Ухвалення законопроєкту №10062, ймовірно, матиме певні наслідки, адже розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном не можна. Народний депутат Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, у Facebook прокоментував законодавчу ініціативу.

Напередодні голосування у Верховній Раді він заявив, що існують певні ризики. За його словами, у такому вигляді цю законодавчу ініціативу підтримувати не можна.

Роман Костенко наголосив на тому, що не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах у інших державах. Така норма, на його думку, здатна вплинути на систему бойового управління під час війни.

"Це приклад "простих рішень", що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо!" – заявив депутат.

Фото: Facebook

Законопроєкт №10062 – у Міноборони пояснили ініціативу

У Міністерстві оборони України пояснили, що реалізація відповідної законодавчої ініціативи сприятиме швидкому збору, використанню та обробці військових даних, а також переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. Тепер Україна зможе зберігати дані у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Це, як вважають у відомстві, пришвидшить та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників, посилить захист даних від кібератак ворога тощо.

Також у законопроєкті передбачено пришвидшення розробки та розгортання нових бойових систем і електронних сервісів для війська, налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Відповідне рішення щодо схвалення законопроєкту у вівторок, 16 січня, підтримали 249 народних обранців.

Нагадаємо, у вересні експерти заявили, що Єдиний реєстр призовників викликає значний інтерес у суспільстві, адже він має спростити процедуру призову українців до лав Збройних сил під час війни. Вони вважають, що витік інформації з електронного реєстру може піддати ризику життя українських військових або членів їхніх сімей.