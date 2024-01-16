Є засоби ураження: Данілов розповів, як ЗСУ знищили російський літак А-50 (відео)

За словами секретаря РНБО, що один із генералів Збройних сил Росії міг перебувати на борту судна. При цьому варіант ураження його за допомогою винищувача F-16 він виключає.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу" поділився подробицями знищення російського літака А-50 і пошкодження Іл-22. За його словами, ця подія є другою за значенням після потоплення російського крейсера "Москва".

Данілов підкреслив, що Сили оборони України готові знищувати всіх, хто з'являється в їхньому небі без запрошення.

"Я хочу тільки підтвердити, що нічого робити терористам у нашому небі. Наше небо буде захищене. Якщо там будуть з'являтися ті люди, яких ми сюди не запрошували, їх обов'язково наші Збройні сили будуть просто знищувати", — сказав Данілов в інтерв'ю 24 каналу.

На борту міг бути російський генерал

Секретар РНБО не заперечив, що один із генералів Збройних сил Росії міг перебувати на борту, зазначивши, що ця інформація потребує підтвердження. У разі підтвердження, це підкреслить зв'язок російських військових із базою, звідки регулярно вирушають бомбардувальники, які нападають на українських громадян та інфраструктуру.

"Якщо так буде [якщо інформація підтвердиться], то вони базувалися саме на тому аеродромі, з якого періодично вилітають ці бомбардувальники, що знищують наших дітей та інфраструктуру", — зазначив Данілов.

Чим збили російський літак А-50

На запитання про те, як було знищено і пошкоджено повітряні судна, Данілов зазначив, що в України є необхідні засоби. Він підкреслив, що операцію готували в суворій секретності, і вона виявилася успішною.

Чи міг це бути F-16

Щодо припущень про те, що операцію могли виконати за допомогою багатоцільових винищувачів F-16, Данілов заявив, що це неможливо, оскільки процес освоєння цієї техніки ще триває. Він запевнив, що F-16 у найближчому майбутньому захистить українське небо, стаючи вирішальним фактором у прагненні України домогтися панування в повітряному просторі.

Дивитися з 0:15

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чи може втрата літака А-50 вплинути на співвідношення сил у війні. Він зазначив, що у Росії є значний "авіапарк" з різними повітряними засобами ураження. Водночас кожна успішна спецоперація ЗСУ змушує противника змінювати тактику.

Раніше військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що поразка російських літаків над Азовським морем — унікальний випадок у світовій історії воєн і конфліктів, тому що це було зроблено в глибокій тиловій зоні.