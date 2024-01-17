У Бєлгороді пролунали вибухи: у РФ звинуватили Україну в застосуванні дронів і РСЗВ (відео)

У Міноборони країни-агресора заявили, що сили ППО збили не тільки дрони, а й навіть ракети реактивної системи залпового вогню "Вільха".

У ніч на 17 січня в Бєлгороді чули вибухи. Як повідомив у себе в Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, російське ППО збило БПЛА.

За його словами, було збито 7 безпілотників. За попередніми даними — постраждалих немає.

"У Бєлгородському районі є пошкодження в житловому секторі — пошкоджено скління в житловому будинку, покрівля, сталося загоряння господарської будівлі. В одному із селищ сталося відключення електрики. Пожежний розрахунок та оперативні служби виїхали на місце. Пошкодження уточнюються", — написав він.

Вибухи в Бєлгороді: реакція Міноборони РФ

У міністерстві оборони країни-агресора заявили, що ППО Росії збили не тільки дрони, а й навіть ракети реактивної системи залпового вогню "Вільха".

"Чергові засоби ППО знищили над Бєлгородською областю сім ракет і чотири українські безпілотні літальні апарати", — заявили в Міноборони РФ.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня в російському Воронежі було чути вибухи. Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, ППО РФ відбила атаку нібито українських БПЛА.