ЗС РФ просунулися в районі Бахмута: ISW назвав території, які втратила Україна (карта)

Між українськими та російськими військовими продовжувалися позиційні бої в районі Бахмута, а саме біля Веселого, Верхньокам'янського, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили Російської Федерації досягли незначних успіхів у районі Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 16 січня.

"Російські сили нещодавно досягли незначних успіхів поблизу Бахмута та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами в цьому районі 16 січня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 15 січня, російські військові трохи просунулися на північ від Кліщіївки. За інформацією російських та українських джерел, позиційні бої тривали поблизу Веселого, Верхньокам'янського, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Аналітики Інституту вивчення війни додали, що на захід від Бахмута в районі траси Хромове — Часів Яр продовжують діяти підрозділи російської 98-ї повітрянодесантної дивізії, тоді на Бахмутському напрямку діють окупанти з підрозділу "Рись".

Бахмутський напрямок

Нагадаємо, 9 січня сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич розповів, що російські військові намагалися активно просуватися в районі Бахмута Донецької області, проте не мали жодного результату. З його слів, противник постійно штурмує, а українські бійці роблять все, аби ворог не просунувся.

11 січня доброволець 24 ОШБр "Айдар", позивний "Осман", Станіслав Бунятов повідомив, що українські десантники вели бій з росіянами у своїх окопах біля Кліщіївки Донецької області.