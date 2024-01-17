ЗС РФ просунулися на Луганщині: ISW оцінив ситуацію на фронті (карта)

Позиційні бої тривали поблизу Синьківки, Петропавлівки, Макіївки, Площанки, Тернів, Торського, Ямполівки, Серебрянського лісництва, Діброви, Білогорівки та Григорівки. Також ворог відновив активний наступ з використанням бронетехніки біля Серебрянського лісу, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Кремінної Луганської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 16 січня.

"Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна 16 січня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 15 січня окупанти просунулися на північ від Діброви. Російські та українські джерела розповіли, що позиційні бої тривали поблизу Синьківки, Петропавлівки, Макіївки, Площанки, Тернів, Торського, Ямполівки, Серебрянського лісництва, Діброви, Білогорівки та Григорівки.

Російські військкори з посиланням на нібито невідомі українські джерела заявили, що окупанти просунулися в районі Макіївки до 2,2 кілометра в ширину та до 1,7 кілометра в глибину, проте ISW не спостерігав візуальних доказів цьому. Російське джерело стверджувало, що ЗС РФ відновили "активні наступальні дії" з використанням бронетехніки в районі Серебрянського лісу.

16 січня голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що противник випустив велику кількість керованих бомб по позиціях ЗСУ в районі Серебрянського лісу. Також ворог вів наступальні операції по всій лінії фронту в Луганській області, аби спробувати захопити регіон.

Луганська область

Нагадаємо, 11 січня доброволець 24 ОШБр "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов розповів, що російські військові атакували власні позиції біля Кремінної Луганської області. Зокрема, в атаку пішли новоприбулі бійці.

16 січня голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що РФ змінила напрям штурмів у регіоні, змістивши його від Макіївки на Серебрянський ліс та Білогорівку. Ворог намагався витіснити ЗСУ з лісового масиву.