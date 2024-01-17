Пріоритет — не програти в Україні: у Литві розповіли, чи відкриє РФ другий фронт у Європі

За даними литовського оборонного відомства, у противника поки що немає можливості розподілити сили так, щоб їх було достатньо і в Україні, і на західних кордонах, але загроза зберігається. Таким чином Міноборони Литви відреагувало на матеріал Bild про можливий напад Кремля на НАТО.

У Росії немає сил на те, щоб відкрити додатковий фронт у Європі, поки війна в Україні триває. У такий спосіб у Міноборони Литви відреагували на матеріал Bild із секретними документами Бундесверу. Про це повідомляє Delfi.

За даними литовського оборонного відомства, наразі окупанти ставлять перед собою один пріоритет — не програти в Україні, тож важко припускати, що Кремль розділить пріоритети і почне накопичувати сили на інших напрямках. Відповідно, поки війна триватиме, ймовірність другого фронту мінімальна.

Водночас у Міноборони Литви зазначили, що Росія хоче влаштувати довгострокове збільшення сил у західному напрямку.

"Для цього розроблено плани з розширення інфраструктури та військових частин, проводять інфраструктурні зміни, ділять сфери командування", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Крім того, у Вільнюсі додали, що оцінка загрози, яку надали у відомстві, істотних змін не зазнала. Кремль зберігає значущі потужності та постійно поповнює сили біля лінії фронту в Україні.

"Пріоритет Росії наразі — не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", — підсумували в Міноборони Литви.

Стаття Bild про війну РФ із НАТО: деталі

Це була реакція на матеріал видання Bild, у якому було опубліковано секретні документи Бундесверу. Згідно з описаним сценарієм Москва може оголосити про мобілізацію вже в лютому, щоб до червня спробувати виграти ЗСУ на полі бою. Якщо це станеться, тоді вже в липні 2024 року почнеться підготовка до провокацій на Заході. Противник може скористатися моментом ближче до грудня, коли США після виборів фактично залишаться тимчасово без лідера.

Уже в перші місяці 2025 року війська РФ можуть зайти на територію Білорусі та країн Балтії, що вимагатиме негайного втручання НАТО.

Нагадаємо, 15 січня речник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на статтю Bild про війну Кремля проти НАТО. За її словами, аналітична частина "секретного сценарію" Бундесверу більше схожа на гороскоп і була нібито надана німецькими колегами під керівництвом Анналени Бербок.