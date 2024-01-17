"Створить хаос": Орбан може зняти вето в питанні допомоги для України, — Politico

За словами анонімних джерел, у Євросоюзі ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, якими можуть бути поступки для зняття вето Угорщини, проте є висока ймовірність того, що компроміс буде знайдено.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сигналізував Європейському Союзу про те, що може зняти вето в питанні фінансування України. Про це повідомляє видання Politico.

Одразу кілька анонімних європейських дипломатів і чиновників розповіли, що Будапешт близький до того, щоб ухвалити компроміс щодо використання грошей із бюджету ЄС, які можуть бути виділені для підтримки України.

При цьому, такий сценарій може скластися навіть у тому випадку, якщо остаточні умови не відповідатимуть вимогам, які Віктор Орбан озвучив після саміту ЄС у грудні минулого року. Усе вирішиться під час наступного засідання, яке відбудеться 1 лютого.

У матеріалі наголошується, що в ЄС так і не змогли дійти до остаточної згоди щодо того, які поступки можна запропонувати Угорщині, щоб заплановані кошти в розмірі 50 мільярдів євро все ж таки вирушили до України, проте деякі ідеї все ж таки є.

Одна з них свідчить, що фінансування було б розділене на річні транші, і щорічно їх потрібно було б схвалювати, однак більшість країн ЄС виступають проти цього. Річ у тім, що на практиці це дозволило б Будапешту щороку блокувати рішення.

"Дуже малоймовірно, що держави-члени ухвалять рішення, яке дасть Угорщині можливість регулярного шантажу", — сказав дипломат ЄС.

Друга ідея полягає в тому, щоб у 2025 році відбувся середньостроковий перегляд фінансування, однак прихильники України також виступають проти такого сценарію.

"Це створить хаос, якщо через 12 місяців ми знову зустрінемося і вирішуватимемо одностайно, чи буде продовжено фінансування України", — продовжив один з анонімних чиновників.

Найпотенційніший компроміс, про який далі написали в матеріалі, полягає в тому, що Єврокомісія може відшкодувати Будапешту витрати на виплату відсоткових ставок за кредитами, які було отримано ще в період пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що Словаччина підтримає вето Угорщини на допомогу Україні від ЄС. За словами прем'єра Роберта Фіцо, його угорський колега Віктор Орбан веде "законну боротьбу", тому на саміті 1 лютого збирається підтримати позицію Будапешта.