Активно штурмують: боєць ЗСУ розповів про атаки окупантів в районі Куп'янська

Під час наступальних дій російські військові використовують піхоту, бойову техніку, авіацією, артилерію та завдають ракетних ударів, розповів командир батальйону 30 окремої механізованої бригади Максим Данильчук.

Збройні сили Російської Федерації проводять активні штурмові дії в районі Куп'янська Харківської області. Про це повідомив командир батальйону 30 окремої механізованої бригади Максим Данильчук під час телемарафону.

"На напрямку Синьківки неспокійно і про тишу тут взагалі мови ніякої йти не може", — сказав Максим Данильчук.

Він зазначив, що в районі Вільшанки — Лимана Першого — Синьківки триває активно-позиційна оборона. Російські військові проводять активні наступальні штурмові дії за допомогою піхоти та з підтримкою техніки, авіації, артилерії та завдають ракетних ударів.

Зі слів Данильчука, окупанти постійно поповнюють особовим складом штурмові підрозділи, проводять підготовку до атак. У результаті спостерігається постійне пересування та активність ворога. Він розповів, що ЗС РФ проводять атаки протягом доби-двох. У разі часткового успіху або великих втрат вони заводять так звані "закрепи", аби утримувати рубежі. Надалі ворог відходить в тил, де відбувається поповнення та підготовка до нових штурмів.

Крім цього, російська армія завдає постійних авіаударів по передньому краю та інфраструктурі Куп'янська. Зокрема, інтенсивність вогневих ударів пов'язано з намірами ЗС РФ, а саме ураження збільшуються, коли ворог планує провести штурм, або коли не має успіху. Натомість інтенсивність зменшується в разі дощу, снігу чи туману.

Нагадаємо, 12 січня аналітик BILD Юліан Рьопке повідомив, що ворог призупинив наступ та перейшов в оборону на Куп'янському напрямку. З його слів, противник припинив масштабні атаки бронетехнікою на селище Синьківка з кінця грудня 2023 року.

Того ж дня стало відомо, що штурмовики 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого захопили позиції ЗС РФ біля Куп'янська. Це вдалося зробити за підтримки важкої техніки.