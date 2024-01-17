Франція передасть Україні 40 ракет SCALP та кілька сотень бомб, — Макрон

Президент Франції заявив, що планує особисто відвідати Україну вже наступного місяця й підписати двосторонній оборонний договір.

Франція поставить Україні 40 ракет великої дальності SCALP та сотні бомб, а також в лютому підпише з Україною договір про гарантії безпеки. Про це заявив президент Франції Еммануель, передає Reuters.

"Макрон сказав, що близько 40 ракет SCALP дальнього радіуса дії та кількасот бомб будуть доставлені до України протягом найближчих тижнів", — наголошують журналісти.

Крім того, у виданні наголосили, що це не перша подібна допомога від Франції, адже у 2023 році країна уже передавала Україні пів сотні ракет SCALP дальністю польоту до 250 кілометрів.

Також президент Макрон заявив, що планує особисто відвідати Україну вже наступного місяця й підписати двосторонній оборонний договір.

"Я в лютому приїду до України та фіналізую ці тексти", — сказав французький лідер.

Він зазначив, що Франція "передасть Україні значно більше обладнання та допоможе із тим, що потрібно для захисту неба".

Президент додав, що в найближчому майбутньому зросте допомога Україні від Європейського союзу, аби протистояти російській агресії, оскільки перемога Росії матиме серйозні наслідки для безпеки Європи.

Нагадаємо, після телефонної розмови з президентом США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, про надання військової допомоги Україні на суму понад 7 млрд євро.