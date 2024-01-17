"Продовжимо перемагати і боротися": Кулеба розповів про головну задачу України на 2024-й (відео)

За словами глави МЗС, у перший рік вторгнення бійці ЗСУ змогли звільнити половину захоплених територій, а у 2023-му році з територіальних вод України було відсунуто Чорноморський флот.

У 2024 році Україна повинна отримати перевагу над Росією в повітрі, щоб мати певні переваги. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії Всесвітнього економічного форуму в Давосі "На захисті єдиного європейського фронту" 17 січня.

За його словами, у 2022 році Україні вдалося звільнити 50% території, які РФ тимчасово взяла під свій контроль. Минулого року активно було в Чорному морі й Сили оборони відсунули Чорноморський флот із територіальних вод України.

"Це дозволило нам відновити "зерновий коридор", який не залежить від Росії. 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо очільник МЗС додав, що такий сценарій стане можливий у тому разі, якщо західні партнери нададуть Києву необхідну допомогу. Йдеться про сучасні винищувачі F-16, постачання яких уже в процесі. Також потрібні далекобійні ракети, дрони та засоби РЕБ. Усе це в результаті призведе до того, що Україна перемагатиме.

"Тому якщо все це буде, то ми продовжимо перемагати і боротися. Ми боремося проти дуже великого противника, який не спить. Це потребує часу", — підсумував дипломат.

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що РФ скоро втратить перевагу над Україною в повітрі. За словами аналітика Фредеріка Мертенса, окупанти стурбовані прибуттям в Україну F-16, тому переносять свої чорноморські бази далі від кордону з Україною.