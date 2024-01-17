На порозі епідемії: у Маріуполі зростає захворюваність, — міськрада

У міській раді кажуть, що все більше мешканців міста хворіють на вірусні інфекції, втім у лікарнях не вистачає препаратів та обладнання. У мерії попереджають, що ситуація може погіршитися.

Все більше людей у тимчасово окупованому Маріуполі звертаються за допомогою до медиків із симптомами вірусної інфекції. Через зростання захворюваності у місті можлива епідемія. Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Зазначається, що багато мешканців скаржаться на кашель та високу температуру. Втім невідомо, це у місті спалах гострої респіраторної вірусної інфекції чи Covid-19. Зокрема, окупаційна влада не повідомляє такої інформації.

Також повідомляється, що до періоду розповсюдження інфекційних захворювань медзаклади взагалі не підготувалися. Власне, у лікарнях не вистачає ліків та обладнання.

Медицина у Маріуполі

Варто зазначити, що проблеми із медициною у місті повідомляли і раніше. Так, наприкінці вересня у міськраді розповідали, що мешканцям міста відмовляють у госпіталізації через те, що стаціонари заповнені пораненими окупантами.

Так, медики відмовили маріупольчанці у госпіталізації її чоловіка з гострою сердечною недостачею. Мешканцю Маріуполя просто виписали ліки та відправили додому.

Також у серпні в місті загинула однорічна дитина. У медзакладі не було відповідного обладнання для проведення обстеження. Малечі вкололи невідомі ліки та сказали батькам везти до Донецька, втім ввечері дитина померла.

У міській раді казали, що сучасне обладнання було знищене окупантами, або вивезене до Росії. Окрім того, люди не можуть отримати навіть найнеобхідніші ліки.

До прикладу, один із місцевих мешканців звернувся до місцевої лікарні, однак йому відмовили видати інсулін, адже у чоловіка немає російського паспорта.

Нагадаємо, нещодавно люди у місті скаржилися, що до них відмовляються їхати швидкі. У мерії розповідали, що у тимчасово окупованому місті не вистачає медичних працівників та ліків. Так, у Маріуполі не завозять ліків для людей з епілепсією та цукровим діабетом