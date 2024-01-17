РФ атакує Україну бракованими "Кинджалами": бойові частини не вибухають, – ЗМІ (фото)

Боєголовка мала б спрацювати від удару об землю, проте цього в кількох випадках не сталося. Не виключено, що у РФ вирішили робити більше "Кинджалів", але принести в жертву якість.

Російська армія під час масованих обстрілів України застосовує аеробалістичні ракети "Кинджал". У Міністерстві внутрішніх справ показали утилізацію бойової частини боєприпасу. Про це повідомляє пресслужба відомства.

В Кіровоградській області провели контрольований підрив двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Зазначається, що бойові частини були виявлені після того, як їх збила українська протиповітряна оборона.

Бойова частина "Кинджала" Фото: МВС України Бойова частина "Кинджала" Фото: МВС УКРАЇНИ Бойова частина "Кинджала" Фото: МВС України

У Defense Express додають, що "Кинджали" виявляються бракованими. Бойові частини мали б спрацювати під час падіння об землю. Окрім цього мав би спрацювати контактний підривач відкладеної дії. Проте детонатор не спрацював. Бойова частина у російській аеробалістичній ракеті має вибухати після того, як пробʼє перешкоду.

З січня російські війська запустили 20 ракет:

2 січня — 10 одиниць, всі збиті;

8 січня — 4 одиниці, без збитих;

13 січня — 6 одиниць, без збитих.

Також джерела видання стверджують, що показані Міністерством внутрішніх справ бойові частини є далеко не всіма, які утилізували. Проте навіть 3 випадки на 20 ракет — це 15% вибухових частин, які не вибухнули. Ракету Х-47М2 можна вважати малосерійним, якщо не штучним виробом. Відтак такий показник бракованих частин є свідченням ненадійності систем. Поясненням може бути те, що у РФ нехтують контролем якості заради збільшення виробництва.

Нагадаємо, 13 січня Юрій Ігнат заявив, що 13 січня половина запущених "Кинджалів" не долетіла.

8 січня окупанти також масово обстріляли Україну крилатими ракетами, "Кинджалами" й С-300.