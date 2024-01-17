"Шукатимуть варіанти": Болгарія назвала причину затримки для України 100 БТР

Голова болгарського Міноборони назвав логістику важливою щодо відправки техніки та натякнув на відповідальність країн, які входять до групи "Рамштайну".

Надання Україні 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ Болгарії, домовлене минулого року, й досі не розпочалось. Про це заявив Тодор Тагарєв, міністр оборони країни, 17 січня, повідомляє БНР.

На засіданні парламентського комітету з питань оборони він зазначив, що вже зрозуміла логістична частина поставлення Україні БТР. З його слів, вже зрозуміло, як техніку будуть завантажувати та куди направляти.

"Це, знову ж таки, дуже серйозна логістична операція", – пояснив він.

Голова болгарського Міноборони натякнув на відповідальність у цьому питанні країн, які входять до групи "Рамштайну". З його слів, якщо позитивного рішення не вдасться досягти, "будуть шукати інші варіанти". Це стосується й окремих болгарського парламенту.

Угода між Україною та Болгарією щодо БТРів

Міжурядову угоду між сторонами Національні збори Болгарії ратифікували у листопаді 2023 року. Договір регламентує надання Україні 100 списаних бронетранспортерів Міністерства внутрішніх справ балканської держави. Болгарська сторона стверджувала, що навіть без ратифікації угоди існувала можливість передати перші БТР ще минулої осені.

Угоду про передавання БТР Україна та Болгарія уклали ще у липні 2023 року, проте, оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва країн, болгарський парламент повинен був її ратифікувати. Раніше надання військової техніки з Болгарії відбувалася за посередників. БТР, які отримає Україна, перебували на складі Міноборони Болгарії близько 40 років. Ймовірно, йде мова про БТР-60.

Нагадаємо, Болгарія у жовтні 2023 року закрила кордон для автомобілів із російськими номерами. Зі слів директора Прикордонної поліції Болгарії Антона Златанова, кількість російських транспортних засобів, що в'їжджають на територію країни, незначна, але точних цифр він не назвав.