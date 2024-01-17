В РФ відкрили музей з вкраденими речами українців та пообіцяли наповнювати новими експонатами (фото)

Виставка російських загарбників із вкрадених речей українців покликана "показати важливість спільної з українцями історії" та "братерство народів".

У місті Нефтеюганськ Ханти-Мансійського автономного округу Росії організували виставку з побутовими речами українців із міст, які були захоплені військами РФ. Видання NEFT повідомило подробиці.

Книги українською мовою, автомобільні номери, ордени та посвідчення особи представлені як експонати. Предмети, як стверджується, були привезені з війни "волонтерами". Вони доставили з окупованих українських міст та сіл до російського міста Югра.

Керівник Союзу морських піхотинців Денис Грибков заявив, що виставка покликана "показати важливість спільної з українцями історії". Цей захід нібито розповідає про "братерство народів". Зазначається, що "експонатів поки що не багато, але музей буде поповнюватися".

Російські окупанти поцупили речі в українців Фото: Союз морских пехотинцев

Організатори дійства мають намір запрошувати містян до такого музею. Також планують організувати групи школярів, для яких проводитимуть просвітницькі заходи.

Нагадаємо, в Італії планували провести виставку про "розквіт" Маріуполя після окупації. Організатори вирішили провести захід 20 січня. На ньому вони мали намір розповідати про результати роботи окупаційної влади після захоплення міста. В українському МЗС назвали подію "провокацією" та заявили, що звернулися до італійського уряду. Згодом захід скасували, оскільки за даними місцевої мерії, організатори відкрито підтримують вторгнення РФ в Україну.