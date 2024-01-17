"Чекаємо на парадні фото": ЗСУ оприлюднили список загиблих військових РФ на борту ДРЛО А-50 (скриншот)

Серед "зниклих безвісти" росіян значаться командир борту, штурман, два капітани та інший офіцерський склад.

Полковник Збройних сил України Анатолій "Штірліц" Штефан опублікував список імен російських офіцерів, які загинули на борту знищеного літака ДРЛО А-50 Військово-космічних сил РФ. Про це він 17 січня написав у своєму Telegram-каналі.

"Чекаємо на парадні фото", — написав Штефан.

За його інформацією, на борту загинули такі службовці ПКС РФ, яких вважають зниклими безвісти:

Левченко В. В., підполковник, командир борту;

Квасов М.А., майор, штурман;

Шадров А.С., майор;

Кутузов Д.А., капітан;

Болясніков М.С., капітан;

Ізмайлов А.І., старший лейтенант.

Крім того, за попередньою інформацією, на борту пошкодженого Іл-22 загинув якийсь полковник Бурмістров.

Зазначимо, що інформацію спочатку опублікував російський анонімний Telegram-канал "Досьє Шпигуна", на якому стверджують, що інформація про загибель генерал-лейтенанта Пчели О.В. нібито не знайшла підтвердження.

Нагадаємо, 16 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що один із генералів Збройних сил Росії міг перебувати на борту збитого літака А-50. При цьому варіант ураження його за допомогою винищувача F-16 він виключає.

Раніше військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що поразка російських літаків над Азовським морем — унікальний випадок у світовій історії воєн і конфліктів, бо це було зроблено в глибокій тиловій зоні.

Нагадаємо також, що 14 січня ЗСУ могли вразити два літаки Повітряно-космічних сил РФ над акваторією Азовського моря. Українські підрозділи завдали ударів по двох літаках — А-50 ДРЛО та бомбардувальнику Іл-22.