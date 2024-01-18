"Найкраща відповідь Путіну": у США назвали три речі, які точно допоможуть Україні перемогти у війні

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, для перемоги Києву необхідні інвестиції приватного сектору, допомога інших держав у відбитті російської агресії та проведені Україною реформи для вступу до Європейського Союзу.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що США докладають зусиль для забезпечення України всім необхідним, щоб гарантувати успішне подолання викликів у 2024 році. За його словами, важливими елементами цього процесу є фінансова підтримка, союз з іншими країнами та внутрішні реформи в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю CNBC на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він зазначив, що адміністрація Джо Байдена активно працює над тим, щоб домогтися схвалення Конгресу щодо виділення додаткових фінансових ресурсів для України, сума яких перевищує 61 мільярд доларів. Блінкен наголосив, що основна частина цих коштів призначена для придбання оборонних товарів для України і буде спрямована безпосередньо на закупівлі в Сполучених Штатах.

"Упевнений, що для цього є двопартійна підтримка в обох палатах, нам просто потрібно її закріпити. Водночас 50 мільярдів доларів із тих грошей, які ми просимо, витрачаються прямо в Сполучених Штатах на товари, які вироблені в США і дають робочі місця американцям", — зазначив держсекретар.

Блінкен також наголосив, що у разі припинення підтримки України з боку міжнародного співтовариства президент Росії Володимир Путін може виграти в цій ситуації і, можливо, почати новий конфлікт. Це, на його думку, може послужити стимулом для диктаторів у різних країнах світу наслідувати подібний приклад.

Американський чиновник висловив переконання в тому, що якщо Україна зможе забезпечити свою міцну позицію у військовому, економічному та демократичному відношенні, то це стане найкращою відповіддю на загарбницьку війну, розв'язану Путіним. На його думку, для досягнення цієї мети необхідні інвестиції приватного сектору, підтримка з боку інших держав у протистоянні російській агресії, а також проведення Україною необхідних реформ для подальшого вступу до Європейського Союзу.

"Якщо поєднати ці три речі разом, то ми побачимо Україну, яка не тільки виживе, а й процвітатиме. Це найкраща відповідь Путіну. І це також найкраща відповідь для нас, тому що це означає, що вони зможуть стати на власні ноги", — підсумував Блінкен.

Раніше повідомлялося, що американські експерти вважають, що Пентагон має передати Україні зброю за залишковими повноваженнями, оскільки ризик від нестачі зброї на фронті дуже великий. Як розповів речник Пентагону Пет Райдер, американські військові мають повноваження більш ніж на 4 мільярди доларів, проте немає коштів для поповнення американських запасів на випадок, якщо їх буде витрачено.