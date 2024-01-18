Понад 30 Shahed і дві ракети С-300: ЗС РФ атакували мирні міста України, є влучання (фото)

Українська система протиповітряної оборони знищила 22 ворожі БПЛА, також декілька дронів не досягли своїх цілей, розповіли в Повітряних силах ЗСУ.

У ніч з 17 на 18 січня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed-136/131 та керованих ракет С-300. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

"У ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської обл. — РФ, також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині", — йдеться у повідомленні.

У ПС наголосили, що основними напрямками ударів були південь і північ. Натомість сили та засоби ПС та ЗСУ знищили 22 російські дрони, також кілька БПЛА не досягли своїх цілей. Зокрема, до відбиття повітряних атак були залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Українська ППО працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Вибухи у Сумській області

У Сумській обласній ОВА повідомили ввечері 17 січня, що падіння уламків БПЛА типу Shahed спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Пізніше в ОВА заявили, що сили ППО знищили ще два російських дрони.

"Протягом сьогоднішнього вечірнього ворожого нальоту сили ППО Сумщини збили ще два ворожих БПЛА типу "шахед". Всього, у підсумку — чотири знищених російських "стерв’ятника", — йдеться у повідомленні.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що ввечері 17 січня уламки збитого російського дрона впали на територію фермерського господарства у Павлоградському районі. У результаті зайнялася пожежа.

"Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Знищена одна споруда. У двох — побиті дахи. Люди цілі", — сказав Сергій Лисак.

Українська ППО знищила чотири ворожі БПЛА в Дніпропетровській області.

Крім цього, ворог вдарив з артилерії по Мирівській громаді, ніхто не постраждав.

Наслідки атаки в Павлоградському районі Фото: Сергій Лисак / Telegram

Нагадаємо, 17 січня у ЗМІ повідомили, що російські військові атакують Україну за допомогою бракованих "Кинджалів". З початку січня Росія запустила 20 ракет, усі були знищені.

Ввечері 17 січня окупанти обстріляли Харківську область, в результаті чого постраждали двоє дітей та загинула літня жінка. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог випустив керовану авіабомбу по Куп’янського району.