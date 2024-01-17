"Українці творять дива": ЗСУ вперше застосували саморобну систему ППО, — міністр

Під час нещодавньої повітряної атаки росіян, системі вдалося уразити ворожий безпілотник на дистанції близько 9 км.

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Збройні сили України під час російських повітряних ударів у ніч на 17 січня вперше застосували саморобну систему ППО, знищивши ворожий безпілотник Shahed на відстані 9 км. Про це заявив міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишин.

Під час брифінгу в рамках економічного форуму в Давосі було порушено питання українських систем протиповітряної оборони, які стримують нальоти як ворожих ракет і літаків, так і безпілотників. За словами міністра, Україна вирішила створити установку, в якій поєднувалися б компоненти радянських і західних систем.

"Замість того щоб з нуля розробляти якусь нову систему протиповітряної оборони, на яку пішли б довгі роки, ми взяли радянські компоненти й застосували до цього західні ракети. Або ж брали західні пускові установки та застосовували до них радянські ракети", — розповів Камишин.

Зазначимо, що під час виступу міністр не позначив назву системи про яку йдеться. Однак, імовірно, він мав на увазі, що під час російської повітряної атаки були застосовані гібридні системи FrankenSAM.

Тим часом Камишин зізнався, що під час розроблення цього виду озброєння не завжди всі рішення були вдалими, хоча загалом існує п'ять їхніх модифікацій.

"Ми бачимо, як українці творять дива в оборонній сфері. Я впевнений, що західні країни захочуть навчитися цього досвіду", — підкреслив міністр.

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Нагадаємо, у жовтні минулого року американські джерела повідомили, що фахівці зі США переобладнали пускові установки радянської епохи, які є на озброєнні ЗСУ, під ракети західних зразків. Системи охрестили FrankenSAM — одна з них поєднує в собі пускову установку "Бук" і американські ракети Sea Sparrow.