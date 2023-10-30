Проєкт FrankenSAM: у США інтегрували ракети системи Patriot із радянськими ЗРК

Американські зброярі успішно переобладнали установки "Бук" для запуску ракет Sea Sparrow. Також було створено систему для наземного пуску ракет повітряного базування AIM-9M Sidewinder з використанням радянських РЛС.

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Американські зброярі переобладнали пускові установки радянської епохи, які є на озброєнні ЗСУ, під ракети західних зразків. У підсумку вийшли системи, названі американськими чиновниками FrankenSAM. Про це 28 жовтня повідомили в The New York Times.

У публікації йдеться, що такі гібридні системи вже успішно пройшли випробування на полігоні Вайт-Сандс, штату Нью-Мексико. Один варіант FrankenSAM поєднує в собі пускову установку "Бук" і американські ракети Sea Sparrow, інший. В іншому варіанті застосували радянські РЛС для запуску американських ракет Sidewinder. Згідно з даними офіційних джерел, такі системи мають потрапити в Україну найближчим часом.

"У сукупності системи FrankenSAM сприяють усуненню критичних прогалин у системі ППО України, а це найбільш важливе завдання, що стоїть сьогодні перед країною", — зазначила заступниця помічника міністра оборони США Лора К. Купер.

Детально про програму

Програма FrankenSAM з'явилася наприкінці 2022 року, коли українська влада звернулася до союзників із проханням допомогти знайти ракети для близько 60 радянських пускових установок і радарів "Бук", що перебувають на озброєнні ЗСУ. При цьому українською стороною було запропоновано переобладнати пускові установки під зенітні ракети натовського калібру, передані Вашингтоном.

Пентагон погодився на цю пропозицію, і протягом семи місяців американські фахівці розпочали інтеграцію ракет Sea Sparrow, постачання яких схвалили в Білому домі. У підсумку програму вдалося успішно реалізувати, причому за один місяць інженерам вдавалося переобладнати п'ять радянських ЗРК.

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Ще одна розробка — імпровізована наземна пускова установка, що використовує радянські радари для стрільби старими американськими ракетами, які зазвичай використовуються на винищувачах. FrankenSAM використовує американські надзвукові ракети AIM-9M Sidewinder, розроблені в 1950-х роках, які застосовуються на винищувачах F-16 і F-18. Тепер вони є частиною імпровізованої наземної пускової установки, яку Купер назвала інноваційною.

Аналітик з питань оборони з вашингтонського Інституту Хадсона Кан Касапоглу, високо оцінив ідею інтеграції радянського обладнання з більш сучасними західними ракетами. За його словами такі системи дають можливість українським силам застосувати на практиці зброю, яка "припадає пилом на полицях у столицях країн НАТО".

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися перші кадри бойової роботи американського зенітно-ракетного комплексу MIM-23 HAWK. Постачання в Україну цих комплексів були анонсовані торік, а перше застосування було зафіксовано тільки 23 жовтня