"Стовідсотковий результат": у ЗСУ показали ефектні кадри бойової роботи ЗРК HAWK (відео)

За словами командувача ЗС Миколи Олещука, зброя, передана західними партнерами, довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою.

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Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав кадри бойової роботи ЗРК HAWK минулої ночі. Ефектне відео він продемонстрував у своєму Telegram-каналі.

"Стовідсотковий результат дається нелегко, і ми наближатимемося до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону!" — написав він.

Крім того, Олещук зазначив, що західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою.

За його словами, на відео — бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, яка поруч із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, захищає українське небо.

"Спасибі всім захисникам неба за нинішній результат, вдячний за швидкість і наполегливість в оволодінні новими системами! Посилюємо ППО, захищаємо країну! Разом — до перемоги!" — підсумував він.

Що варто знати про ЗРК Hawk

Це мобільний ракетний комплекс протиповітряної та протиракетної оборони середньої дальності MIM-23 HAWK, який був прийнятий на озброєння США в 1960 році. Відтоді комплекс пройшов кілька модернізацій.

Перший варіант комплексу мав дальність ураження цілей до 25 кілометрів, по висоті — до 13700 метрів. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 кілометрів, висота — до 18 кілометрів. За часів холодної війни був основним зенітним комплексом для США і країн НАТО. Зараз перебуває на озброєнні у майже 20 країн.

Іспанські ЗРК Improved HAWK з 2021 року проходять поетапну модернізацію за програмою Hawk 21. Дальність знищення цілей у вдосконаленій і компактнішій модифікації комплексу становить до 45-50 кілометрів, висотність цілі — до 20 кілометрів. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення і летить зі швидкістю 2,4 Маха.

Нагадаємо, що в ніч із 22 на 23 жовтня ЗС РФ атакували Україну зграєю дронів-камікадзе Shahed-136, які загрожували низці південних і центральних областей. Моніторингові пабліки повідомляли про вибухи в Одеській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

А в ніч на 22 жовтня ЗС РФ атакували Харківську область ракетою С-300. Ракета вдарила по терміналу "Нової пошти" в Харкові, убивши шістьох людей і поранивши 16. Убитим було від 21 до 31 року, розповіли в компанії.

Нагадуємо, представник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про нову конструкцію безпілотників, які використовує РФ на війні в Україні. За його словами, безпілотники містять мотори, які вільно продаються на Aliexpress. 21 жовтня українське командування розповіло про нову тактику російських обстрілів: противник використовує відразу кілька видів ракет, щоб виснажити сили ППО.