РФ атакувала Україну дронами Shahed: вибухи пролунали в трьох областях, подробиці

Російське командування використало дві групи "Шахедів", щоб атакувати Україну. Одна рухалась у напрямку Затоки, інша — у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.

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В ніч з 22 на 23 жовтня ЗС РФ атакували України зграєю дронів-камікадзе Shahed-136, які загрожували низці південних та центральних областей. Моніторингові пабліки повідомляли про вибухи на Одещині, Кіровоградщині та Хмельниччині. В деталях нічних подій розібрався Фокус.

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Перша інформація про рух російських "Шахедів" Повітряні Сили ЗСУ опублікували близько 1:00. Першою під ударом дронів опинилась Одеська область. Тим часом інша група дронів почала просуватись до центру України та на захід.

Про вибухи повідомили моніторингові канали трьох областей — Одеської, Кіровоградської, Хмельницької. ОВА деталей обстрілу поки що не повідомили.

Наразі Повітряні Сили ЗСУ не публікували інформацію щодо кількості дронів-камікадзе, якими Росія атакувала в ніч на 23 жовтня.

Нічна атака РФ: деталі подій 23 жовтня

Після перших публікацій про дрони над Одещиною о 1:00, за 45 хвилин вони опинились над Кіровоградщиною, далі — над Черкащиною.

Близько 3:00 ворожі безпілотники звернули у напрямку західних областей, пояснили українські військові. Тим часом моніторингові канали вказали про загрозу Хмельницькій області, де розташовано Старокостянтинівський аеродром.

У моніторингових пабліках розповіли про звуки вибухів, які можуть свідчити про роботу сил ППО. Зокрема, о 1:20 чули гучні звуки на Одещині, о 2:53 — на Кіровоградщині, о 5:30 — на Херсонщині.

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Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив загрозу для жителів Одеського та Білгород-Дністровського районів. Про наслідки роботи ППО чиновник не розповідав. Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін вказав, що над областю працювала ППО. У Кіровоградській ОВА інформацію про ситуацію в регіоні поки що не публікували.

Військові адміністрації — про атаку 23 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, в ніч на 22 жовтня ЗС РФ атакували Харківську область ракетою С-300. Ракета вдарила по терміналу "Нової пошти" в Харкові, убивши шістьох людей та поранивши 16. Убитим було від 21 до 31 року, розповіли в компанії.

Нагадуємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про нову конструкцію безпілотників, які використовує РФ на війні в Україні. З його слів, безпілотники містять мотори, які вільно продаються на Aliexpress. 21 жовтня українське командування розповіло про нову тактику російських обстрілів: противник використовує відразу кілька видів ракет, щоб виснажити сили ППО.