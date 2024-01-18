Росіяни вигадують "перемоги" на фронті після знищення літака А-50, — Братчук (відео)

За словами представника Одеської ОВА, втрата літака А-50 ДРЛС в Азовському морі стала потрясінням для противника. Росіяни були змушені повернутися до пропаганди, щоб змістити тему в інформаційному просторі.

Росіяни кілька днів тому зазнали великих втрат у сфері авіації, тож наразі почали вигадувати різні "перемоги" на полі бою, щоб змінити тему в інформаційному просторі. Про це заявив представник Одеської ОВА та речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться про знищення літака А-50, який впав у районі Азовського моря, що стало великим потрясінням для противника. У зв'язку з цим інформаційний простір росіян тепер заповнений тим, що на фронті нібито фіксуються успіхи.

"Зокрема вчора, я б відзначив, як росіяни "нахрюкують" інформацію про те, що на лівобережжі десь вдалося їм просунутися і щось зробити. Вони дійсно атакують, за минулу добу було шість штурмових атак. І про те, що в Кринки зайшли вони кричали", — заявив Сергій Братчук.

Насамперед експерт зазначив, що населеного пункту Кринки вже фактично не існує. Крім того, намагаючись встановити там свій прапор ЗС РФ поклали половину роти, однак у своєму інформаційному полі на всю пишуть про якісь "перемоги".

Крім того, продовжує Сергій Братчук, противник став "потроху оговтуватися" після втрати літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, яких у нього є кілька. Відповідно, росіяни й надалі продовжать їх використовувати у війні проти України, однак функціонал у повітряному просторі може стати значно меншим.

Нагадаємо, 14 січня в мережі опублікували повідомлення про можливе влучання по російському літаку радіолокаційної розвідки А-50, який патрулював повітряний простір і перебував у районі Приазов'я.

15 січня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що Сили оборони дійсно знищили А-50. За його словами, спецоперацію провели завдяки спільній роботі різних підрозділів.

17 січня у британській розвідці назвали наслідки для РФ після втрати А-50. За словами аналітиків, після катастрофи літака в Азовському морі противник буде змушений переглянути обмеження районів застосування своєї авіації.