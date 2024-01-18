Уперше після виборів: Тайвань повідомив про масштабну військову активність Китаю поблизу острова

За даними журналістів, імовірною причиною посилення військової активності Пекіна може бути те, що на виборах президента Тайваню переміг кандидат, якого Китай вважає "сепаратистом".

Міністерство оборони Тайваню зафіксувало присутність 18 військових повітряних суден ВПС Китаю, які перебували поблизу острова і здійснювали спільні патрулі з військовими кораблями. Це перший випадок значної військової активності з боку Пекіна після проведення виборів на Тайвані. Про це повідомляє Reuters.

Одинадцять військових повітряних суден перетнули серединну лінію Тайванської протоки і прилеглі райони, взаємодіючи з китайськими військовими кораблями. Раніше серединна лінія протоки слугувала неофіційним бар'єром між двома сторонами, проте нині китайські повітряні сили регулярно перетинають її.

Тайвань направив свої військові сили з метою спостереження за обстановкою.

Представник Державного департаменту США звернув увагу на дії КНР і закликав Пекін утримуватися від використання виборів на Тайвані як "приводу для ескалації".

Джерело агентства Reuters, ознайомлене з точкою зору адміністрації президента США Джо Байдена, не виключає можливості того, що Пекін скористається майбутніми кількома місяцями для поступового посилення тиску на Тайвань.

Китай, який розглядає Тайвань як свою територію, протягом останніх чотирьох років регулярно направляє військові літаки і кораблі до цього острова.

Ймовірною причиною посилення військової активності може бути той факт, що 13 січня жителі Тайваню обрали нового президента — представника керівної Демократичної прогресивної партії Вільяма Лая, якого Пекін вважає "сепаратистом".

Нагадаємо, оглядачі The War Zone повідомили 9 січня, що Китай напередодні виборів у Тайвані почав запускати над островом висотні повітряні кулі. Тайбей з цього приводу заявив, що це несе загрозу для міжнародної авіації в регіоні і є формою психологічної гри.

А також Міністерство оборони Тайваню 9 січня помилково повідомило своїм громадянам про запуск Китаєм не супутника, а ракети, попередивши їх про можливий авіанапад. Військові пізніше повідомили, що помилка сталася через неправильний переклад з англійської мови, оскільки населенню було надіслано на мобільні телефони двомовне попередження.