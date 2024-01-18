Компанія Kebni модернізує ПТРК NLAW: що нового в модифікації (фото)

Зброя отримає нові спеціалізовані сенсорні блоки IMU, що підвищують ефективність прицілювання і точність ПТРК.

Шведська компанія Kebni отримала замовлення на спеціалізовані сенсорні блоки IMU для системи протитанкової зброї NLAW компанії Saab. Постачання модернізованих ПТРК заплановані на 2025 рік. Про це 17 січня повідомили оглядачі Military Leak.

Ще 2020 року компанія Saab уклала з Kebni рамкову угоду на розробку і постачання спеціалізованого сенсорного блоку, призначеного для забезпечення точної стабілізації й позиціювання протитанкової ракети NLAW.

Тепер же вона отримала третє замовлення на продовження виробництва і постачання інерціального вимірювального блоку, при цьому вартість замовлення становить 57,9 мільйона шведських крон (5,5 млн доларів).

Спеціально розроблений інерціальний вимірювальний блок (IMU). Джерело: Kebni.com

Saab Bofors Dynamics NLAW (Next-generation Light Anti-tank Weapon) — це легка й одноразова протитанкова система для піхоти. Ракета використовує систему плавного пуску і наводиться за прогнозованою лінією прицілювання (PLOS).

NLAW може виконувати атаку зверху по броньованій машині або пряму атаку по будівлях і неброньованій техніці. Зброя вистрілює протитанковою керованою ракетою, що працює за принципом "вистрілив і забув".

Для запуску ракети, оператор захоплює ціль і супроводжує її протягом щонайменше 3 секунд. За цей час блок електроніки прицілу визначає дистанцію до цілі, її кутову швидкість, кут місця цілі, температуру порохового заряду маршового двигуна, які необхідні йому для точного розрахунку точки прицілювання.

Завдяки інерціальній навігаційній системі керована ракета летить, зберігаючи заданий курс, при цьому відхилення від курсу коригуються автоматично. Тому сенсорні блоки IMU покликані підвищити точність і відповідно ефективність NLAW.

Раніше повідомлялося, що українські бійці у Великій Британії проходили навчання з експлуатації переносних протитанкових систем NLAW. Українські воєначальники зазначали, що ПТРК зарекомендував себе як легка та ефективна протитанкова зброя нового покоління.