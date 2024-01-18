Порушує Конституцію: що кажуть Лубінець та Безугла про мобілізацію осіб з інвалідністю

Заступниця голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки зазначає, що ідея щодо мобілізації таких громадян пов'язана з планами МОЗ ліквідувати МСЕК та групи інвалідності поступово. Омбудсмен застерігає колег та попереджає, що призов таких українців може призвести до порушення міжнародних зобов'язань.

Уповноважений з прав людини заявляв, що певні пункти законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію України. Зокрема у нього є зауваження й до проєкту щодо мобілізації осіб з третьою групою інвалідності. Про це Дмитро Лубінець розповів у інтерв'ю для NV.

Що сказав Лубінець про мобілізацію людей з 3 групою інвалідності

За його словами, в Україні є окрема конвенція ООН та законодавство, котрі ратифіковані та регулюють відповідні питання.

"Пояснення, яке я чув на засіданні комітету, що у нас дуже багато громадян України скористались незаконним правом і десь через корупційну складову отримали довідку про те, що вони інваліди третьої групи. Насправді вони не мають права цим займатися", — наголошує Лубінець.

Крім того, Лубінець зазначив, що питання повинні виникати не до законодавства України, тому вирішити їх на рівні закону не можна. За його словами, відповідну проблему потрібно вирішувати в інший спосіб.

"Але ви не можете просто взяти й порушити наші міжнародні зобов'язання. Знову ж таки, я сподіваюся, що всі застереження і зауваження, які я офіційно висловив, направив на профільний комітет, будуть враховані. Чекаю на остаточну редакцію", — додає уповноважений з прав людини.

Коментар Безуглої про заміну груп інвалідності на перелік хвороб

Народна депутатка та заступниця голови комітету Верховної Ради з національної безпеки Мар’яна Безугла прокоментувала можливу заміну групи інвалідності в законопроєкті про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби на перелік хвороб. За її словами, відповідний варіант у Раді справді розглядали.

"Такий варіант дійсно обговорювався: прибрати групи інвалідності з закону і написати, що порядок визначається Кабміном. І тоді Кабмін визначатиме, наприклад, що онкохворі чи хворі на туберкульоз не підлягають призову, а частина осіб з третьою групою інвалідності підлягають", — заявила Безугла.

Нардепка стверджує, що є такі пропозиції надійшли від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якийпублічно говорив про це на брифінгу. Згодом, як додає Безугла, ідею розвинув медичний комітет Верховної Ради та Міністерство охорони здоров'я.

Відповідна ідея, за словами нардепки, пов'язана з тим, що Мінохоронздоров'я планує ліквідувати МСЕК та групи інвалідності поступово взагалі. Безугла наголошує, що це "цілком логічно та відповідає світовій практиці й знизить корупційні ризики".

"Поки це концепт, подивимось, як проєкт перереєструють. Фінального рішення немає і я не вирішую це питання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня президент України Володимир Зеленський висловився щодо законопроєкту про мобілізацію. Гарант зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим.

Також Фокус писав про можливість мобілізації українських нардепів. Станом на січень 2024 року у Верховній Раді працює 401 народний депутат, близько 100 з них можуть вступити до лав Сил оборони.

Крім того, Міноборони розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть призвати на фронт. Фокус розібрався, з якими захворюваннями все одно мобілізують.