"Виклик для покоління": у Британії провели паралелі між Гітлером і Путіним

За словами міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Кемерона, єдине, що світ зробити, це продемонструвати протягом 2024 року, що Путін не перемагає у війні проти України.

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив, що питання щодо військових дій в Україні для нього залишається невідкладним і головним. Про це він повідомив під час інтерв'ю Politico.

"Це виклик для нашого покоління", — сказав Кемерон.

Міністр зазначив схожість сучасних світових подій з атмосферою передвоєнного періоду 1930-х років, виокремлюючи при цьому роль президента Росії Володимира Путіна, яку він порівняв із роллю Адольфа Гітлера.

"Це все одно, що бути міністром закордонних справ або лідером Європи в 1930-х роках, ми не повинні умиротворяти Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке являє собою його вторгнення", — підкреслив Кемерон.

На думку міністра, єдиний спосіб змінити ситуацію у світі — продемонструвати протягом 2024 року, що Володимир Путін не досягає своїх цілей.

Нагадаємо, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив, що США докладають зусиль для забезпечення України всім необхідним, щоб гарантувати успішне подолання викликів у 2024 році. За його словами, важливими елементами цього процесу є фінансова підтримка, союз з іншими країнами та внутрішні реформи в Україні.

Раніше повідомлялося, що американські експерти вважають, що Пентагон має передати Україні зброю за залишковими повноваженнями, оскільки ризик від нестачі зброї на фронті дуже великий. Як розповів речник Пентагону Пет Райдер, американські військові мають повноваження більш ніж на 4 мільярди доларів, проте немає коштів для поповнення американських запасів на випадок, якщо їх буде витрачено.