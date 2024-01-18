Не тільки зброя: Кулеба назвав 2 речі, які необхідні Україні сьогодні

За словами українського дипломата, Росія має заплатити за шкоду, яку завдала Україні за час війни. Відповідно, союзники мають ухвалити рішення щодо заморожених активів.

Україна станом на сьогодні потребує двох важливих речей, які може отримати від міжнародних партнерів. Мова не лише про озброєння. Про це заявив міністр внутрішніх справ Дмитро Кулеба під час форуму в Давосі, передає The Guardian.

За його словами, насамперед ідеться про протиповітряну оборону, до якої входять літаки, ракети, перехоплювачі, радіоелектроніка тощо. Це допоможе Україні захистити своє небо і витіснити звідти Російську Федерацію. Якщо це станеться, повідомляють у матеріалі, тоді Київ опиниться у вигіднішому становищі.

Також країнам-союзникам необхідно налагодити тіснішу співпрацю між своїми підприємствами. Тоді вирішиться ще одне важливе питання, яке стосується стабільності поставок озброєння.

Друга річ, якої сьогодні потребує Україна — використання заморожених активів Російської Федерації. Очільник МЗС переконаний, що Кремль має заплатити за ту шкоду, яку він завдав Україні. Він не вірить у те, що існують юридичні обмеження в рамках фінансових правил, які не дають змоги їх використати, тож аргументів у тому, щоб відмовити Україні немає.

Тільки ті активи, які перебувають у Великій Британії, Люксембурзі та Швейцарії, дали б змогу Україні відновити всю свою інфраструктуру, включно з аеропортами, мостами і дорогами.

"Якщо також узяти 180 мільярдів євро російських активів, заморожених у системі Euroclear у Бельгії, то це дало б змогу фінансувати ширші зусилля з відновлення та ремонту лікарень і шкіл", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 січня повідомлялося, що Дмитро Кулеба назвав крайній термін допомоги Україні від США. За його словами, у Конгресі досі тривають дискусії щодо безпеки американських кордонів, що уповільнює процес передання фінансової допомоги Україні.