Не тільки РФ та Україна: одну пʼяту частину світу небезпечно відвідувати, – МЗС Британії

В Міністерстві закордонних справ радять уникати подорожей в 42 країни світу, а не відвідувати взагалі ще 24, серед яких Україна, РФ, Іран, КНДР і низка інших.

Міністерство закордонних справ Великої Британії не рекомендує подорожувати в значну кількість країн. Наразі близько 30 965 383 квадратних кілометри території вважаються нерекомендованими до подорожей чи такими, що їхати туди буде нерозсудливо. Про це повідомляє The Telegraph.

Ще пʼять років тому у списку бажань британського мандрівника могли бути затишні кавʼярні Львова, архітектура Санкт-Петербурга, Ісфахана або спокійні сади Ширазу. Проте зараз подорожі в усі ці місця є небезпечними або "вкрай нерозсудливими". Україна, РФ, Іран, Судан, Ліван, Ізраїль, Білорусь та інші держави попали у чорний список Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Наразі у списку знаходиться 24 напрямки, які займають 20,8% світової суші або 30 965 383 квадратних кілометри. Ще 42 країни частково заборонені. У виданні стверджують, що складно пригадати часи, коли через війни, тероризм чи заворушення у світі була б закрита така велика частина.

Загальна картина така, що у світі меншає кількість безпечної території. Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну в чорному списку також знаходиться Білорусь. Напад ХАМАСа на Ізраїль призвів до того, що в чорний список додали Ліван, сам Ізраїль та сектор Гази.

Іран, в який у 2019 році Велика Британія навіть відновила польоти, зараз повністю закритий до відвідування. Також МЗС не радить їхати до Судану.

Список небезпечних країн до відвідування у 2024 році та у 2019 роках

У список також додали Мексику, яка продовжує мати проблеми з безпекою. Танзанія отримала заборонені зони. Узбекистан та Молдова тепер теж не вважаються безпечними. В Узбекистані Термізький район, а в Молдові через Придністровʼя. Загалом у списку в червоній зоні знаходиться 42 країни, а в чорній 24.

Нагадаємо, в МЗС Великої Британії провели паралелі між Гітлером та Путіним.

Раніше голова МЗС Девід Кемерон заявив, що є підстави для використання заморожених активів РФ на користь України.