Збій у роботі "Київстар": у компанії назвали суму збитків від кібератаки

У материнській компанії мобільного оператора зазначили, що фінансові втрати були спричинені заходами з компенсації клієнтам незручностей.

Унаслідок масштабної хакерської атаки 12 грудня материнська компанія українського мобільного оператора "Київстар" Veon зазнала збитків на понад 3 мільярди гривень. Про це пише Reuters 18 січня.

У компанії заявили, що оцінюють збитки приблизно в 3,6 мільярда гривень (близько 95 мільйонів доларів США).

Повідомляється, що фінансові втрати були спричинені заходами, які компанія вжила, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені збоями в роботі.

Кібератака на "Київстар": що відомо

Нагадаємо, 12 грудня в роботі мереж "Київстар" стався масштабний збій, слідом за яким почалися проблеми з іншими системами. Як стало відомо, причиною стала хакерська атака на ядро мережі.

Через добу після хакерської атаки, клієнти оператора мобільного зв'язку почали повідомляти про відновлення роботи.

Крім того, 15 грудня стало відомо, що мобільний інтернет "Київстар" запрацював, проте не скрізь. У компанії заявили, що понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території працюють.

Уранці 20 грудня українці знову почали скаржитися на відсутність зв'язку та збій у роботі деяких функцій "Київстар". У телекомунікаційній компанії заявили, що мережа перебуває на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі.