Сім окупантів за раз: нацгвардійці відбили штурм та набрали полонених, — командувач (фото)

Бригадний генерал Олександр Півненко зазначив, що військовослужбовці на східному напрямку продовжують утримувати свої позиції. Ворог намагався просунутись вперед, однак гвардійці зупинили цю спробу.

На східному напрямку бійці Національної гвардії України взяли у полон сім російських окупантів. Про це у четвер, 18 січня, повідомив бригадний генерал Нацгвардії Олександр Півненко.

"Військовослужбовці Національної гвардії взяли у полон 7 окупантів на східному напрямку", — йдеться у повідомленні.

За словами командувача, військовослужбовці на відповідному напрямку продовжують утримувати свої позиції. Також Півненко зазначив, що ворог намагався просунутись вперед, однак гвардійці відбили спробу окупантів.

"Гвардійці, які виконують завдання на одному зі східних напрямків, утримують свої позиції. У результаті одного із боєзіткнень, наші бійці відбили спробу противника просуватися вперед, а також взяли у полон 7 окупантів", — наголошує бригадний генерал.

Захоплення в полон ЗС РФ: деталі

8 січня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що на одній з ділянок фронту на сході України російького окупанта взяли в полон за допомогою дрона.

Того ж дня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що на Донеччині в районі Мар'їнки Сили оборони пригальмували штурм окупантів і захопили кількох з них в полон. Серед полонених — громадянин Сомалі.

30 грудня Бутусов повідомив, що поблизу Авдіївки бійці ЗСУ відбили в окупантів раніше втрачені позиції ще й набрали полонених. За його словами, бій вела окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, 10 січня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що на Таврійському напрямку почастішали випадки, коли окупанти здаються в полон до Сил оборони. Вони також відмовляються йти у наступ і тікають з позицій.