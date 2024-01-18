Зустріч Байдена з конгресменами не привела до виходу з глухого кута у військовій допомозі Україні

Спікер-республіканець Майк Джонсон поставив ультиматум, після якого перспективи схвалення Конгресом США прохання глави Білого дому під сумнівом.

Президент США Джо Байден 17 січня зустрівся з конгресменами для обговорення фінансової допомоги Україні. Однак зустріч у Білому домі мало що дала для виходу з глухого кута в питанні про допомогу Україні, оскільки спікер-республіканець Майк Джонсон наполягав на посиленні заходів щодо боротьби з імміграцією. Про це повідомляє The New York Times.

Журналісти пишуть, що спікер Палати представників Джонсон наполягав на зміні політики щодо мігрантів, які перетинають кордони південних штатів.

"Я сказав президенту те, про що говорив уже багато місяців, а саме, що нам необхідні зміни на кордоні, суттєві зміни в політиці. Ми повинні наполягати — повинні наполягати — на тому, щоб кордон був головним пріоритетом", — заявив Джонсон після зустрічі.

Останній ультиматум Джонсона, зазначають оглядачі, поставив під сумнів перспективи схвалення Конгресом прохання Байдена про виділення десятків мільярдів доларів на екстрену безпекову допомогу, щоб допомогти Україні відбити агресію Росії.

Тим часом демократи завершили зустріч з оптимізмом, заявивши, що угода щодо кордону близька до завершення і відкриває шлях до прориву по Україні. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл також заявив, що Сенат може проголосувати за законопроєкт про видатки на національну безпеку, що поєднує прикордонні заходи з військовою допомогою Україні та Ізраїлю, вже наступного тижня.

"Я думаю, що настав час ухвалити доповнення, і я очікую, що воно буде представлено нам наступного тижня", — сказав він в інтерв'ю журналістам.

Раніше повідомлялося, що на думку британського журналіста Домініка Лоусона, адміністрація президента США Джо Байдена може бути незацікавленою в повній і рішучій перемозі України над Російською Федерацією.