Велика Британія з 2022 року списала понад 600 одиниць озброєння

Британська армія зіштовхується з тим, що деякі зразки озброєння вже старі, а їх нічим замінювати. До такої ситуації призвело несвоєчасне фінансування розробок.

З початку 2022 року Велика Британія списала та продала 1711 одиниць військової техніки. Про це повідомляє UK Defence Journal.

Міноборони Сполученого Королівства з 24 лютого 2022 року вивела зі складу армії 1711 одиниць техніки:

667 утилізовано;

48 літаків продано;

1044 продано.

Відомство опублікувало список техніки, яка більше не служить війську. Частина з нього має дані, куди відправлялась техніка. Наприклад, 127 списаних ББМ Scimitar та 80 броньовиків класу MRAP Husky були продані в Гану. Також на аукціонах було продано близько 400 одиниць логістичного автотранспорту та машин для перевезення бійців.

Список утилізованої та проданої техніки Список утилізованої та проданої техніки Список утилізованої та проданої техніки

Через несвоєчасність заміни британська армія зіштовхнулась з тим, що техніка швидко старішає. Наприклад, БМП Warriow, яких в армії 580 одиниць, почнуть списувати вже в наступному році. Також сухопутні сили мають проблеми із створенням нового БТР для заміни БТР FV432 Mk.3. Середній вік машин складає 35 років, а британці навіть не мають технічного завдання та фінансів для розробки машини на заміну.

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