Створення артилерійської коаліції з Францією виправить проблему дефіциту снарядів, – Умєров

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню також повідомив, що Україна отримає 6 Caesars найближчими тижнями, а його країна здатна виготовити 72 додаткові установки в 2024 році для ЗСУ.

Україна та Франція створили артилерійську коаліцію для ліквідації дефіциту снарядів. Про це у сервісі мікроблогів Х повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Нестачу боєприпасів він назвав дуже реальною та нагальною проблемою. З його слів, варто посилювати обороноздатність України.

"Щоб захистити вільний світ від російського зла", – пояснив посадовець.

У пресслужбі Міністерства оборони Франції підтвердили інформацію. У відомстві наголосили на тому, що коаліція "Артилерія для України" спрямована на посилення військової підтримки Києва як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Міністр Себастьян Лекорню також повідомив, що Франція поставить 6 Caesars найближчими тижнями і здатна виготовити 72 додаткові в 2024 році для України.

Зазначається, що у "форматі Рамштайн" країни об’єдналися в коаліції для більш ефективної підтримки в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Виникло п’ять коаліцій можливостей: протиповітряна оборона, бронетехніка, повітряні сили, морська безпека і, отже, з цього четверга, артилерія. Поряд зі Сполученими Штатами, Франція, яка має визнаний промисловий та оперативний досвід у цій галузі, є співголовою артилерійської коаліції.

Головна мета артилерійської коаліції – забезпечити українські збройні сили спроможністю в короткостроковій перспективі в цьому ключовому для оборони території України сегменті. У довгостроковій перспективі йдеться про створення майбутньої української артилерії через амбітні та інноваційні промислові партнерства.

Нагадаємо, 16 січня міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що більша частина виробленої в Болгарії зброї надходить до України. Він зазначив, що в майбутньому болгарські зброярі вироблятимуть боєприпаси радянських стандартів, а також налагодять виробництво для випуску 105-мм і 155-мм снарядів натовського зразка.