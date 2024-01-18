У Чернівцях ТЦК звинуватили в побитті та викраденні музиканта: він із другом утік від військових

За словами учасників гурту Іntermezzo, представники ТЦК посадили вокаліста гурту та його друга до автівки без номерів і змушували пройти ВЛК. У Чернівецькому територіальному центрі комплектування заявили, що діяли законно, а молоді люди порушили порядок мобілізації.

У Чернівцях 16 січня працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) затримали 25-річного Андрія Дулецького та 24-річного Володимира Білика, вокаліста музичного гурту Іntermezzo. Про це повідомили музиканти гурту на сторінці в Instagram.

За словами музикантів, представники ТЦК посадили їх в автомобіль без номерних знаків, у якому вже сидів працівник поліції. Далі їх повезли для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Дулецький має довідку про непридатність до військової служби, а Білик працює вчителем на 1,25 ставки, тому теж має відстрочку від мобілізації. Однак, за словами музикантів, їх все одно змусили пройти ВЛК. Після цього їх повезли в невідомому напрямку.

Дулецький і Білик звинувачують працівників ТЦК і СП у побитті. Вони стверджують, що їх били по голові та колінах, а поліція, яка була присутня при цьому, не вжила жодних заходів.

"Зрештою Володимиру та Андрію вдалося вибратися, відкривши двері через водійське сидіння", — розповіли музиканти.

Після побиття музикант і його приятель звернулися до лікарні. У лікарні Володимир Білик знову зателефонував у поліцію і повідомив, що наряд моніторингу поліції не приїхав на місце злочину. Після цього прибули ті самі поліцейські, які нібито раніше спостерігали за побиттям. Як стверджується, вони змусили музикантів написати заяву про надання неправдивих свідчень щодо того, що служба моніторингу поліції не прибула.

Андрія Дулецького доставили в ТЦК, де його змусили видалити всі відеодокази побиття і повезли в іншу область на навчання.

Реакція ТЦК

Начальниця служби зв'язків із громадськістю Чернівецького ТЦК і СП Тетяна Гайдащук заявила в коментарі для "Еспресо", що дії співробітників ТЦК були законними.

"Військовослужбовці ТЦК і СП перевірили документи. Громадянин є військовозобов'язаним, який повинен був самостійно з'явитися в ТЦК і виконати свій військовий обов'язок", — заявила Гайдащук.

За словами спікера, музикант був призваний на військову службу, пройшов ВЛК, але самовільно покинув команду під час направлення на навчальний центр.

"Про вчинення кримінального правопорушення буде повідомлено відповідний правоохоронний орган. Військовослужбовці ТЦК і СП діяли в рамках закону", — додали в ТЦК.

Нагадаємо, 17 січня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян.

Раніше, 15 січня, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сказав, що права ухильників можуть бути обмежені. Чиновник заявив, що ті, хто ухиляються від служби в армії, "не мають права жити повним життям і кайфувати".