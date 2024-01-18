Знищення літака А-50 над Азовським морем може свідчити про "підготовку" РФ до F-16, — ЗМІ

На думку експерта з озброєння Девіда Гемблінга, росіяни йдуть на ризик, щоб підвищити свої шанси вразити західні винищувачі, які має отримати Україна.

Знищення літака А-50 і повітряного пункту управління Іл-22 Повітряно-космічних сил Російської Федерації над Азовським морем може бути пов'язане з тим, що Москва готується до прибуття в Україну американських винищувачів F-16. Про це пише Newsweek 18 січня.

Аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс зазначив, що останніми тижнями з'явилися "явні ознаки" того, що Росія використовувала свій А-50 разом із ЗРК С-400 і С-500, а також ракетами великої дальності. За його словами, це більш "агресивний спосіб" використання літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

"На мій погляд, це цілеспрямована підготовка Росії до майбутнього прибуття F-16", — заявив Мертенс.

На думку аналітика, росіяни намагаються організувати битву в небі, відтісняючи українські ВПС якомога далі, "водночас завдаючи якомога більше втрат, очікуючи прибуття винищувачів F-16".

Мертенс наголосив, що зменшення кількості А-50 та інших систем раннього попередження зробить російські кораблі в Чорному морі "дуже вразливими для раптових атак" винищувачів F-16, які летять низько.

Схожого висновку дійшов Девід Джордан з Інституту авіації та космонавтики Фрімена. За його словами, за діями Росії стоїть кілька причин, зокрема "бажання мати можливість відстежувати більше літаків на території України".

"Цілком імовірно, що росіяни йдуть на ризик, щоб підвищити свої шанси вразити F-16", — додав експерт з озброєння і військових питань Девід Гемблінг.

Знищення російських літаків у Чорному морі: що відомо

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня повідомив, що ввечері 14 січня бійці Повітряних сил Збройних Сил України знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління ворога Іл-22.

За даними полковника ЗСУ Анатолія Штефана з позивним "Штірліц", разом із російським літаком А-50 було ліквідовано командира повітряного судна підполковника В'ячеслава Левченка. Також загинули й інші члени екіпажу, серед яких кваліфіковані військові фахівці.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 15 січня заявив, що Кремль нібито не має даних про те, щоб якісь російські літаки були збиті українцями. Він порекомендував журналістам звернутися за коментарем до Міністерства оборони РФ.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни від 16 січня, після того, як українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і завдали ушкоджень повітряному командному пункту Іл-22, у РФ вирішили згорнути частину операцій тактичної авіації в районі Азовського моря.