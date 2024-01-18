Європарламент закликав позбавити Угорщину права голосу у ЄС: на Орбана збільшили тиск

За резолюцію проголосували 345 депутатів, 104 законодавця виступили проти. Зокрема засудили "навмисні, постійні та систематичні зусилля угорського уряду з підриву основоположних цінностей Європейського Союзу".

Європейський парламент у четвер, 18 січня, схвалив резолюцію, яка закликає покарати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за "нанесення шкоди демократії всередині країни". Відповідне рішення на ще один крок наближає Євросоюз до призупинення права голосування Будапешта у ЄС. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, 345 депутатів проголосували за відповідну резолюцію, 104 законодавця виступили проти. Зокрема члени Європарламенту засудили "навмисні, постійні та систематичні зусилля угорського уряду з підриву основоположних цінностей ЄС".

Наклав вето на допомогу Україні: у резолюції розкритикували дії Орбана

Крім того, у резолюції розкритикували Орбана за те, що минулого місяця він наклав вето на надання більшої фінансової допомоги ЄС Україні, у той час, коли Російська Федерація веде повномасштабну війну проти українського народу.

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Також, як наголошують журналісти, у резолюції висловлено заклик до ще одного кроку в процедурі забезпечення верховенства права, що зрештою може призвести до призупинення голосування Угорщини в ЄС.

Відповідний механізм покарання визначений за Статтею 7 загальних положень Договору про Євросоюз. За інформацією видання, він є "тривалим та складним", а це означає, що максимальне покарання — малоймовірне у найближчому майбутньому.

Зазначається, що прийнята резолюція не є юридично зобов'язуючою, проте вона збільшує політичний тиск на Орбана перед майбутнім самітом лідерів ЄС, запланованим на 1 лютого у Брюсселі. Під час нього відбудеться ще одна спроба погодити нову допомогу для України.

Нагадаємо, 17 січня ЗМІ повідомили, що Віктор Орбан сигналізував Євросоюзу про те, що може зняти вето в питанні фінансування України. Одразу кілька анонімних європейських дипломатів і чиновників розповіли, що Будапешт близький до того, щоб піти на компроміс.

Раніше, 12 січня, журналісти повідомили з посиланням на свої джерела, що Єврокомісія може піти на поступки Угорщині, щоб остаточно узгодити пакет допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро.