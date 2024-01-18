"Не буде трагедією": в Орбана заявили, що далекі від угоди з ЄС щодо України

За словами глави адміністрації угорського прем'єра Гергелі Гуляса, Будапешт проти допомоги Києву в рамках бюджету ЄС, однак не виключає підтримки на двосторонній основі.

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Угорщина далека від досягнення угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні допомоги. Про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляс, пише Reuters 18 січня.

Як зазначають автори статті, країни ЄС прагнуть домовитися про збільшення фінансової допомоги Києву на зустрічі на початку лютого, тоді як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як і раніше, виступає проти цього рішення.

"Ми ведемо переговори з (Європейською) комісією, але наші позиції далекі одна від одної, тому досягнення угоди не є безперечним", — сказав Гуляс.

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Угорщина висунула вимогу для зняття вето на допомогу Україні, — Politico

Водночас Гуляс заявив, що відсутність згаданої угоди "не буде трагедією", оскільки інші 26 держав зможуть підтримати Україну окремо. Він також зазначив, що Будапешт не виключає підтримки Києва на двосторонній основі.

Глава адміністрації Орбана наголосив, що Угорщина проти підтримки України шляхом взяття кредиту і в рамках бюджету ЄС. За його словами, у такий спосіб "гроші Угорщини можуть у кінцевому підсумку бути передані Україні".

Зі свого боку глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу висловила впевненість у тому, що досягти угоди між 27 членами блоку все ще можливо.

Нагадаємо, 17 січня ЗМІ повідомили, що Віктор Орбан сигналізував Євросоюзу про те, що може зняти вето в питанні фінансування України. Одразу кілька анонімних європейських дипломатів і чиновників розповіли, що Будапешт близький до того, щоб піти на компроміс.

Раніше, 12 січня, журналісти повідомили з посиланням на свої джерела, що Єврокомісія може піти на поступки Угорщині, щоб остаточно узгодити пакет допомоги для України в розмірі 50 мільярдів євро.