"Не будет трагедией": у Орбана заявили, что далеки от соглашения с ЕС по Украине

По словам главы администрации венгерского премьера Гергели Гуляса, Будапешт против помощи Киеву в рамках бюджета ЕС, однако не исключает поддержку на двусторонней основе.

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Венгрия далека от достижения соглашения с Европейским Союзом касательно предоставления Украине помощи. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляс, пишет Reuters 18 января.

Как отмечают авторы статьи, страны ЕС стремятся договориться об увеличении финансовой помощи Киеву на встрече в начале февраля, в то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему выступает против этого решения.

"Мы ведем переговоры с (Европейской) комиссией, но наши позиции далеки друг от друга, поэтому достижение соглашения не является бесспорным", — сказал Гуляс.

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При этом Гуляс заявил, что отсутствие упомянутого соглашения "не будет трагедией", так как остальные 26 государств смогут поддержать Украину по отдельности. Он также отметил, что Будапешт не исключает поддержки Киева на двусторонней основе.

Глава администрации Орбана подчеркнул, что Венгрия против поддержки Украины путем взятия кредита и в рамках бюджета ЕС. По его словам, таким образом "деньги Венгрии могут в конечном итоге быть переданы Украине".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду выразила уверенность в том, что достичь соглашения между 27 членами блока все еще возможно.

Напомним, 17 января СМИ сообщили, что Виктор Орбан сигнализировал Евросоюзу о том, что может снять вето в вопросе финансирования Украины. Сразу несколько анонимных европейских дипломатов и чиновников рассказали, что Будапешт близок к тому, чтобы пойти на компромисс.

Ранее, 12 января, журналисты сообщили со ссылкой на свои источники, что Еврокомиссия может пойти на уступки Венгрии, чтобы окончательно согласовать пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро.