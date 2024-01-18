"РФ на межі технологічного прориву": ветеранка назвала РЕБ слабкою проти новітніх FPV (відео)

Наразі оператор FPV-дрона діє в ручному режимі, як пояснила волонтерка Марія Берлінська, це дозволяє його врахувати та завдавати ударів.

Російські окупанти у FPV-дронах уже застосовують автоматичне донаведення, що негативно вплине на протидію з боку української РЕБ. В ефірі "Теми з Наталією Мосейчук" керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська повідомила подробиці.

Вона зазначила, що у такому разі значення оператора зводиться до мінімуму. Це автоматичне захоплення цілей, коли апарат діє автономніше.

"Це ще не штучний інтелект, це комп'ютерний зір", – пояснила Берлінська.

Якщо загарбники запустять такі дрони в серійне виробництво, це стане для України серйозним викликом. Традиційні засоби радіоелектронної боротьби, на її думку, якими ще не наситили фронт, стають неефективними. З її слів, просто збільшенням кількості вироблених дронів ситуацію виправити не вдасться.

Берлінська наголосила на тому, що удари в автономному режимі будуть відрізнятися. Наразі оператор FPV-дрона діє в ручному режимі. Це дозволяє його врахувати та завдавати ударів.

"Зовсім інша історія, коли оператор натискатиме кнопку, злітатиме дрон або рій дронів на полювання, і в яких буде алгоритм: перші 5 км — це наша техніка, а далі — в усі об'єкти, які рухаються, треба врізатися та знищувати", – додала Берлінська.

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Війна в Україні та РЕБ проти дронів

Україні знадобиться кілька місяців для того, щоб інтегрувати комплекси радіоелектронної розвідки по всій лінії зіткнення з окупантами, як вважає командир окремої групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді. На його думку, для ефективної протидії ворожим дронам потрібно створити своєрідний щит. Комплекси радіоелектронної розвідки українського виробництва, доступні за ціною, тому не потребують запчастин з-за кордону.

Їхнє масове застосування при відповідному розпорядженні вже існує від Генерального штабу. За відповідних негайних дій, на його думку, вдасться завершити реалізацію ініціативи у найближчі місяці.

Нагадаємо, 18 січня в українському уряді заявили, що БПЛА, які застосували для атаки по Санкт-Петербургу, були українського виробництва. Один з дронів пролетів 1250 кілометрів.